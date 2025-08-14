Nicole Frank clasificó a la final de 200 metros combinados en natación y el handball femenino disputará semifinales.

Un nuevo día de competencia para la delegación uruguaya en los Juegos Panamericanos júnior, luego de sumar el primer oro con el triunfo de Luciano García en remo. En total Uruguay consiguió tres medallas, anteriormente Cloe Callorda había conseguido el bronce, misma presea obtenida por Angelina Solari en natación.

Nicole Frank correrá por medallas en 200 metros combinados. La nadadora de Olimpia fue segunda en su serie y el cuarto mejor tiempo de la clasificación general con 2.21.00. A las 18.24 competirá en la final.

Juan Manuel Ergui compitió en la final de 1.500 metros libre, terminó en el octavo lugar con tiempo 16.08.95 y disputará la final por medallas a las 18.45.

En 200 metros combinados masculino, Matías Vázquez terminó en 2.13.61. Competirá en la final B, sin chances de medallas, a las 18.29.

Entre ciclismo y handball

Luego de terminar en el segundo puesto de la fase de grupos, Uruguay enfrentará a Brasil en la semifinal de handball femenino; sin dudas las brasileñas son candidatas al título. Si las celestes pierden, jugarán el partido por el bronce; el encuentro de hoy va a las 17.00.

Ciro Pérez está compitiendo en ciclismo de pista, en el velódromo. En la carrera de scratch terminó octavo y sumó 26 puntos. En la segunda carrera, la de tiempo, terminó en el séptimo lugar agregando 28 unidades. Está octavo en la tabla general. A las 18.15 competirá en la carrera por la clasificación y, en caso de avanzar, una hora más tarde correrá por medallas.