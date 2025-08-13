El uruguayo ganó la final de single en remos cortos masculino para conseguir la tercera medalla de la delegación uruguaya, la primera dorada; hay más chances de preseas en la jornada de miércoles.

Con pasos firmes, pero seguros, la delegación uruguaya de los Juegos Panamericanos júnior de Asunción viene creciendo; el fin de semana Cloe Callorda ganó la primera medalla, de bronce, en remo, y el martes llegó la segunda con la nadadora Angelina Solari, que se subió al tercer escalón del podio.

El miércoles amaneció con la primera medalla de oro para Uruguay: Luciano García era candidato y se impuso en la final A de single en remos cortos masculino con casi tres segundos de diferencia sobre el segundo. El remero, de 22 años, que compite para Flamengo de Brasil, paró los relojes en 7.06.95. García aseguró así la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Angelina Solari va por otra medalla

Solari, que viene de ganar el bronce en 100 metros libres, está en buena posición en 50 metros libres. Ganó su serie con 26.05 y fue el cuarto mejor tiempo de la clasificación general. Correrá la final por medallas este miércoles a las 18.02.

En 50 metros libres masculino, Diego Aranda fue segundo en su serie con 23.07 y quedó arañando la final por medallas, ya que fue el noveno mejor tiempo de la clasificación general. Competirá en la final B a las 18.05.

Matías Vázquez terminó decimotercero en la clasificación general en 400 metros combinados con tiempo 5.06.17. Sin chances de medallas, competirá en la final B a las 18.32.

En 400 metros combinados compitieron dos uruguayas. Nicole Frank paró los relojes en 5.06.84, quedando en la décima posición de la clasificación general, y Ornella Giuliano en 5.28.26, y quedó decimoquinta. Ambas nadadoras disputarán la final B a las 18.10.

Más deportes de celeste

En ciclismo de pista, Romina Rodríguez fue octava en la carrera de scratch. En la carrera de tiempo comenzó pero no pudo terminar la competencia, cayendo al noveno lugar de la general. Volverá a correr 18.15 en la carrera de eliminación y, si clasifica, irá por las medallas a las 18.45.

En tenis, Felipe Vázquez enfrentará al local Álex Núñez en octavos de final a las 17.30, mientras que en hockey femenino Uruguay va contra Paraguay en su segunda presentación luego del debut con derrota frente a Argentina; el partido será a las 19.30 y es clave un triunfo para las celestes.