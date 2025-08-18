Gonzalo Gervasini competirá en la final de 5.000 metros; el voley playa comenzó con derrota ante Canadá y el handball ganó un partido clave ante Cuba.

Nuevo destaque para Uruguay en los Juegos Panamericanos júnior. Manuela Rotundo, que llegaba con muchísima ilusión a la prueba de lanzamiento de jabalina, finalmente ganó la medalla de plata luego de alcanzar una marca de 57 metros 44 centímetros. La distancia, pese a ser buena, no fue suficiente para superar los 60,16 que hizo la colombiana Valentina Barrios, ganadora del oro. El bronce fue para la cubana Claudia Guerrero, que clavó la lanza en 48,41.

La conseguida por Rotundo es la octava medalla celeste, tras el oro de Luciano García en remo, las plateadas de Ciro Pérez (ciclismo), María Sara Grippoli (taekwondo) y Los Teros (rugby seven) más las de bronce, Angelina Solari (natación), Cloe Callorda (remo) y Matías López (taekwondo).

Más competencias

En vóley playa este lunes comenzó la competencia para la dupla uruguaya integrada por Mikhail Cuadrado y Roberto Fernández. El debut fue ante los canadienses David Chaput y Cameron McGregor.

El primer set fue muy parejo; el isabelino Cuadrado fue efectivo atacando y se llegó a un cierre parejo en el primer chico, donde los norteamericanos estuvieron mejor y ganaron 21-19. Los canadienses comenzaron con parcial de 5-1 en el segundo período y controlaron el trámite con esa diferencia hasta terminar 21.15, liquidando el global por 2-0.

Uruguay jugará los dos partidos restantes del grupo C en la jornada del martes, a las 11.30 contra la dupla venezolana de Juliangel Vargas y Esyenser Delgado. A las 19.00, en tanto, cierran la participación en la primera fase contra Deyner López y Jesy Umaña de Nicaragua.

La selección masculina de handball volvió a jugar, en este caso ante Cuba. Los celestes tenían el objetivo de reponerse de la derrota inicial ante Paraguay y lo lograron: ganaron 25-22. Con la victoria Uruguay llega con chances al último día de la fase de grupos, donde la celeste chocará con Argentina.