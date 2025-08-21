Emilia Milich, de Uruguay, el 21 de agosto, en los Juegos Panamericanos júnior. Foto: COU, gentileza, Santiago Fauz.

La uruguaya de 15 años sumó una medalla por segundo día consecutivo, Jorge Pereira quedó en la puerta.

Emilia Milich sumó la décima medalla para Uruguay en los Juegos Panamericanos júnior al subirse al tercer escalón del podio en canotaje, en los 200 metros de kayak individual.

Este jueves siguieron las buenas noticias para la uruguaya de 15 años, que fue la competidora en sumar dos preseas al medallero celeste. Volvió a quedarse con el bronce, esta vez en los 500 metros de la misma prueba. Comenzó muy bien la mañana, en las clasificatorias fue el segundo tiempo de la clasificación general con 2.01.57.

En la final quedó en el tercer lugar con 2.03.25 con el lamento de que si repetía la actuación de las clasificación, era oro. Maira Toro de Chile se consagró, mientras que Paulina Barreiro, de Argentina, se quedó con la medalla de plata.

Jorge Pereira quedó cerca de las medallas

En la misma prueba que Milich, pero en la rama masculina, Jorge Pereira quedó en el cuarto puesto de la final con tiempo 1.46.11, quedando casi a dos segundos del podio. En las clasificatorias, había marcado 1.44.31 siendo el tercer mejor tiempo de la clasificación general para acceder a las carreras por medallas. Pudo ser la duodécima presea para Uruguay, la perdió por poco.

Buscando la clasificación final

En handball masculino, Uruguay enfrentó a México buscando la colocación entre el quinto y el octavo lugar. Luego del empate en 23, perdió 4-3 por penales. Ahora enfrentará al perdedor de Chile y Cuba en partido por el séptimo puesto.

En voley playa, la dupla Mikhail Cuadrado y Roberto Fernández cayó 2-0 contra Cuba, con parciales 21-12 y 22-20. También jugarán por el séptimo puesto ante Canadá o El Salvador.

Más deportistas uruguayos en escena

El golf dirá presente con Carolina Mailhos y María Paz Marques en la primera ronda del torneo femenino individual.

En Karate competirá Tomás Dotta en categoría menor a 84 kilos. Debutará ante Sebastián Becerra de Bolivia, luego irá con Louis Deschamps de Canadá. En caso de avanzar, jugará durante la jornada la semifinal y las finales por medallas.

Zaira González representará a Uruguay en patín artístico en el programa corto de freeskating. En atletismo, Agustín Lima correrá la final de 10.000 metros masculinos, mientras que Gonzalo Gervasini competirá por medallas en 1.500 metros.