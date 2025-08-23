Matías Maccio y Tadeo Arca, luego de ganar la tercera medalla para el canotaje.

En la última jornada de los Juegos Panamericanos júnior, el canotaje uruguayo alcanzó una nueva medalla, que se suma a las dos logradas por Emilia Milich, quien ganó dos bronces en las pruebas de kayak individual de 500 y 200 metros.

Tadeo Arca y Matías Maccio se quedaron con la medalla de plata en la prueba de kayak doble 500 metros. La dupla registró un tiempo de 1:49.14 en una regata muy disputada, finalizando por detrás de Argentina y superando a Chile en las posiciones finales del podio.

Con el resultado de esta jornada, la delegación uruguaya consiguió 13 preseas en total en Asunción, Paraguay: una medalla de oro, seis de plata y seis de bronce.

Uruguay cerró su participación en canotaje con la regata de kayak doble 500m mixto, donde Jorge Pereira y Milich finalizaron en la cuarta posición. Habiendo marcado un tiempo de 2:10.50, se posicionaron a menos de un segundo de acceder al podio y a la medalla de bronce, informó el Comité Olímpico Uruguayo (COI).