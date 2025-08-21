El karateca hizo una gran competencia y perdió la final con Brasil; la uruguaya de 15 años sumó una medalla por segundo día consecutivo.

Si el miércoles fue bueno para la delegación uruguaya, porque Emilia Milich sumó la décima medalla para Uruguay en los Juegos Panamericanos júnior al subirse al tercer escalón del podio en canotaje, en los 200 metros de kayak individual, el jueves fue mejor: Milich volvió a ganar una presea de bronce, pero además Tomás Dotta ganó una medalla de plata en karate.

La uruguaya de 15 años es la única celeste que ha sumado dos preseas al medallero. Nuevamente volvió a quedarse con el bronce, esta vez en los 500 metros K1 (kayak individual). Comenzó muy bien la mañana: obtuvo el segundo tiempo de la clasificación general con 2.01.57. En la final quedó en el tercer lugar con 2.03.25, lamentándose de que si hubiera repetido la actuación de la clasificación habría ganado el oro. Maira Toro, de Chile, ganó la carrera, mientras que Paulina Barreiro, de Argentina, se quedó con la plata.

La medalla de plata llegó en la tarde, en karate. La consiguió Tomás Dotta en la categoría hasta 84 kilos. Debutó compitiendo con Sebastián Becerra, de Bolivia, con una victoria por puntos 6-2, y luego venció a Louis Deschamps, de Canadá, 3-1. En las semifinales se midió con el estadounidense Kristian Taneski, a quien derrotó 3-2 en muy buena pelea. La final fue ante el brasileño Andrey Frisanco, quien se impuso 8-0.

Jorge Pereira quedó cerca de las medallas

En la misma prueba que Milich, pero en la rama masculina, Jorge Pereira quedó en el cuarto puesto de la final, con un tiempo de 1.46.11, y quedó a casi dos segundos del podio. En las clasificatorias había marcado 1.44.31 y fue el tercer mejor tiempo de la clasificación general para acceder a las carreras por medallas. Pudo ser la duodécima presea para Uruguay, pero la perdió por poco.

En handball masculino Uruguay enfrentó a México en busca de la colocación entre el quinto y el octavo lugar. Luego del empate en 23, perdió 4-3 por penales. Ahora enfrentará a Chile, el viernes a las 9.00, en el partido por el séptimo puesto. En vóley playa, la dupla Mikhail Cuadrado y Roberto Fernández cayó 2-0 ante Cuba, con parciales de 21-12 y 22-20. También jugarán por el séptimo puesto y su rival será Canadá o El Salvador.

En atletismo, Agustín Lima corrió la final de 10.000 metros masculinos y se situó noveno, con un tiempo de 32 minutos 47 segundos. También en atletismo pero en los 1.500 metros, Gonzalo Gervasini estuvo en la carrera por medallas y terminó octavo.