El gol de Pablo Nongoy dejó a los pedrenses en la segunda colocación de la anual.

Con gol en el segundo tiempo de Pablo Nongoy, Juventud de Las Piedras venció 1-0 a Wanderers en el Viera y abrochó su segundo triunfo consecutivo en el Clausura, lo que le permite, por lo menos por unas horas, quedar en la segunda colocación de la tabla anual hasta que juegue Peñarol el domingo frente a River Plate.

El equipo dirigido por el argentino Diego Monarriz retomó su paso de triunfo, que tuvo buena parte de la temporada, y sigue bien arriba, ocupando lugares de Copa Libertadores de América, además de reacomodarse en el Clausura. No hay que olvidar que se trata de un equipo que viene de la B, y que está coqueteando con ir a la Libertadores. Además, vale agregar que por unas semanas se quedó sin el goleador de la temporada, Agustín Rodríguez, quien lleva anotados 18 goles y que se desgarró en el partido pasado ante Miramar Misiones.

Para Wanderers es una dificultad más debido a que le cuesta mucho conseguir victorias. Con empates y derrotas acumuladas, se va alejando de los torneos internacionales.

El partido se resolvió en el segundo tiempo, porque la primera parte, donde hubo paridad bastante notoria, se terminó sin goles. Aunque tal vez pudo haber habido algunos gritos de gol, arrancó mejor la visita, Juventud, pero no tardó en acomodarse el equipo del Turco Alejandro Apud.

Promediando la parte inicial, tuvo en el pie derecho de Andrew Teuten su primera posibilidad de gol. El golero Sebastián Sosa estuvo correcto y salvó un par de oportunidades de los bohemios, fundamentalmente al cierre del primer tiempo, cuando quedó la impresión de que Wanderers podía quebrar la defensa pedrense.

Para el segundo tiempo volvió a salir más vivo Juventud. Hubo ataques que parecían llevar el juego para el arco de José Río, el arquero que vino de Danubio para Wanderers. Hasta que, a los 15, un par de pelotas cruzadas de un lado para el otro terminó en el pie derecho de Federico Barrandegui, que metió un buen centro para que Pablo Nongoy, de cabeza, conectara a la red.

Wanderers intentó, buscó con los cambios ir por el empate, pero no tuvo aciertos. Importante triunfo de los pedrenses, que los deja bien colocados y con la posibilidad real de pelear por arrimarse a la Libertadores.

