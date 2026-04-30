Carlos Vinicius, de Gremio, luego de errar uno de los penales ante Palestino, el 29 de abril, en Santiago.

Para Torque fue una buena noticia el empate entre Palestino y Gremio, en un partido donde el brasileño Carlos Vinicius erró tres veces el mismo penal; hoy hay cinco partidos.

El miércoles hubo cinco encuentros por la Copa Sudamericana, con suerte dispar para los equipos uruguayos. Juventud de Las Piedras goleó a Academia Puerto Cabello en el estadio Centenario y Montevideo City Torque perdió su puntaje perfecto al caer frente a Deportivo Riestra en Argentina.

Más allá de los distintos resultados obtenidos, los dos tuvieron buenas noticias en los otros partidos de sus zonas. El ciudadano sigue líder ya que Palestino y Gremio igualaron sin goles en Chile. En ese encuentro se dio la particularidad de que Carlos Vinicius tuvo la oportunidad de tirar tres veces el mismo penal –las primeras dos se cancelaron por adelantamiento– y en todas atajó Sebastián Pérez.

En Perú, Cienciano venció 1-0 a Atlético Mineiro, lo que dejó a Juventud en el segundo lugar. Los peruanos, que son líderes, tuvieron en cancha a Maximiliano Amondarain, Cristian Souza y Alejandro Hohberg; Gonzalo Falcón estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

El otro partido del día fue en Venezuela, entre Caracas y Racing, que terminó con igualdad 1-1. Gastón Martirena jugó todo el encuentro como lateral derecho en el elenco de Avellaneda. En ese grupo, lidera Botafogo con 7 puntos, los venezolanos tienen 5, los argentinos 4 y cierra sin unidades Independiente Petrolero.

¿Dónde ver los partidos de hoy de la Copa Sudamericana y qué uruguayos juegan?

Esta noche hay cinco partidos y habrá muchos jugadores uruguayos en cancha. En particular, destaca el enfrentamiento entre Bragantino y River Plate a las 21.30 en Brasil.

Los encuentros televisados por las distintas pantallas de ESPN se podrán ver en todos los cableoperadores y en Disney+, mientras que los de Directv son exclusivos de dicha señal; por streaming solamente estarán en DGo.

Detalles | 19.00 | Carabobo - Blooming | Directv | Matías Abisab (BLO) | | 19.00 | Vasco da Gama - Olimpia | ESPN | José Luis Rodríguez (VAS) - Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Faustino Barone (OLI) | | 21.00 | Tigre - América de Cali | ESPN 2 | Ramón Arias (TIG) | | 21.30 | Bragantino - River | ESPN 5 | Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa (BRA) - Matías Viña (RIV) | | 23.00 | Alianza Atlético - Macará | Directv | Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne, Franco Posse (MAC) |

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