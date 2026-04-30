Kevin Silva y Gary Kagelmacher, de Montevideo City Torque, el 29 de abril, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Deportivo Riestra, en el estadio Pedro Bidegain.

Los ciudadanos cayeron en su visita a Deportivo Riestra.

No pudo ser para Montevideo City Torque. Tras las dos fechas iniciales de la Copa Sudamericana, los uruguayos llegaron invictos a Argentina, pero perdieron un partido que empezaron ganando. Fue en el Pedro Bidegain, la cancha de San Lorenzo, donde Deportivo Riestra hizo de local y se lo acordará toda la vida: primera victoria por un torneo internacional en la historia.

De todas maneras, pasando raya, los dirigidos por Marcelo Méndez continuarán primeros y eso es bueno en un grupo que llegó a la mitad de su vida. Como se sabe, el primero clasifica a octavos de final y el segundo va a los playoffs –contra un tercero de la Libertadores– para entrar en dicha fase. Es claro que los seis puntos de Torque no le alcanzarán para eso, pero está en buena posición para, consiguiendo tres o cuatro unidades, asegurarse al menos una instancia más en la copa.

Así fue el partido

Los uruguayos arrancaron ganando con un golazo. Calidad y rosca de Facundo Silvera, que con su zurda metió un tiro libre en el ángulo e inauguró la cuenta a los 20 minutos. Sí, podía llegar el tercer triunfo al hilo de Torque, una situación extraordinaria pero alcanzable dadas las cosas.

Sin embargo, dos errores defensivos marcando pelotas aéreas salieron carísimo para los uruguayos. Deportivo Riestra empató rápido, seis o siete minutos después, luego de que nadie sacara de un bombazo una pelota en el área, guinda que le terminó quedando servida al capitán –zaguero, lungo– Juan Randazzo, que definió a quemarropa.

Y definió así no una vez, sino dos, porque antes de irse al descanso se dio una jugada similar, el despeje quedó corto y el argentino se encontró con el arco gigante y un Franco Torgnascioli sin mucho para hacer.

En el segundo tiempo el planteo se dio así: Torque tomó las riendas del partido, es decir, se hizo de la pelota y salió a jugar de frente y mano, y Riestra se agazapó para tirar contragolpes buscando espacios y, por ende, goles. Los ciudadanos tuvieron algunas situaciones ofensivas buenas –una de Salomón Rodríguez, que pegó en el palo, fue la más clara–, pero no llegó al empate. El oportunismo, y saber aguantar, terminó pesando tres puntos para los argentinos.

Detalles

Estadio: Pedro Bidegain (Buenos Aires)

Árbitros: Bryan Loayza, Ricardo Baren y Juan Aguiar (ecuatorianos)

Deportivo Riestra (2): Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Angel Stringa (87’ Pablo Monje); Rodrigo Saavedra, Rodrigo Gallo (70’ Cristian Paz), Nicolás Watson, Jonathan Goitía; Gabriel Obredor (63’ Antony Alonso), Mauro Smarra (63’ Jonathan Herrera) y Gonzalo Flores (70’ Pedro Ramírez). Entrenador: Guillermo Duró.

MC Torque (1): Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero (84’ Sebastián Cáceres), Franco Romero, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; Pablo Siles (Diogo Guzmán), Gonzalo Montes y Kevin Silva (63’ Nahuel da Silva); Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (84’ Juan Quintana). Entrenador: Marcelo Méndez

Goles: 20’ Facundo Silvera (MCT), golazo de tiro libre; 27’ y 40’ Juan Randazzo (DR), ambos a la pesca tras errores defensivos.