Se abrió la semana de Copa Sudamericana con intensa jornada, Boston River perdió 2-0 en Chile y quedó lejos en sus aspiraciones de clasificación. Por el mismo grupo igualaron sin goles Millonarios y San Pablo en Colombia. Guillermo de Amores y Edgar Elizalde estuvieron en el banco de suplentes colombiano, pero no ingresaron.
Con estos resultados, al término de la primera rueda lidera San Pablo con 7 puntos, O'Higgins tiene 6, Millonarios 4 y cierra Boston River sin unidades, prácticamente eliminado con tres partidos por disputar.
Botafogo goleó con gol de Mateo Ponte
El lateral derecho uruguayo abrió el camino de la goleada a los 15 minutos ingresando por el segundo palo y definiendo de aire tras un buen centro pasado. Botafogo se impuso con comodidad ante Independiente Petrolero 3-0 y lidera su grupo. En el segundo tiempo ingresó Santiago Rodríguez, mientras que Lucas Villalba estuvo en el banco pero no vio acción.
Audax Italiano se lo empató en la hora a Barracas Central en Argentina. Favian Loyola puso el tanto para los chilenos a los 95 minutos; Rodrigo Bogarín había puesto en ventaja al locatario. Jhonatan Candia jugó de titular en el dueño de casa y Diego Coelho entró para el segundo tiempo en la visita.
El grupo E se jugó de forma íntegra y todos los partidos fueron empate: 0-0 Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenta, y 1-1 San Lorenzo ante Santos. En el ciclón completó todo el encuentro Mathías de Ritis y en los brasileños, Christian Oliva. San Lorenzo lidera de forma invicta con 5 puntos, Cuenca tiene 4, Recoleta 3 y Santos 2.
¿Dónde ver los partidos de esta noche y qué uruguayos juegan por Copa Sudamericana?
El miércoles propone cinco partidos de Copa Sudamericana con dos equipos uruguayos que abrirán la jornada. A la misma hora, Juventud de Las Piedras recibe a Academia Puerto Cabello en el estadio Centenario, mientras que Montevideo City Torque visita a Deportivo Riestra en la cancha de San Lorenzo.
Por el grupo del pedrense, Cienciano recibe a Atlético Mineiro, y en la zona del ciudadano Palestino esperará por Gremio. En el otro partido de la jornada, Racing intentará levantarse frente a Caracas en Avellaneda.
Los encuentros televisados por las distintas pantallas de ESPN se podrán ver en todos los cableoperadores y en Disney+, mientras que los de Directv son exclusivos, por streaming solamente estarán en DGo.
Detalles
| 19.00 | Juventud de Las Piedras - Academia Puerto Cabello | ESPN 4 | Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima (APC) |
| 19.00 | Deportivo Riestra - Montevideo City Torque | Directv | Anthony Alonso (RIE)
| 19.00 | Caracas - Racing | ESPN 2 | Gastón Martirena (RAC) |
| 21.30 | Cienciano - Atlético Mineiro | Directv | Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Cristian Souza, Alejandro Hohberg (CIE) |
| 21.30 | Palestino - Gremio | Directv | Sin uruguayos |
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