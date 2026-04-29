Mateo Ponte (I), de Botafogo, celebra su gol junto a Alex Telles, ante Independiente Petrolero de Bolivia, el 28 de abril, en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro.

Los brasileños golearon en el Maracaná en una jornada que tuvo cuatro empates; hoy hay cinco partidos.

Se abrió la semana de Copa Sudamericana con intensa jornada, Boston River perdió 2-0 en Chile y quedó lejos en sus aspiraciones de clasificación. Por el mismo grupo igualaron sin goles Millonarios y San Pablo en Colombia. Guillermo de Amores y Edgar Elizalde estuvieron en el banco de suplentes colombiano, pero no ingresaron.

Con estos resultados, al término de la primera rueda lidera San Pablo con 7 puntos, O'Higgins tiene 6, Millonarios 4 y cierra Boston River sin unidades, prácticamente eliminado con tres partidos por disputar.

Botafogo goleó con gol de Mateo Ponte

El lateral derecho uruguayo abrió el camino de la goleada a los 15 minutos ingresando por el segundo palo y definiendo de aire tras un buen centro pasado. Botafogo se impuso con comodidad ante Independiente Petrolero 3-0 y lidera su grupo. En el segundo tiempo ingresó Santiago Rodríguez, mientras que Lucas Villalba estuvo en el banco pero no vio acción.

Audax Italiano se lo empató en la hora a Barracas Central en Argentina. Favian Loyola puso el tanto para los chilenos a los 95 minutos; Rodrigo Bogarín había puesto en ventaja al locatario. Jhonatan Candia jugó de titular en el dueño de casa y Diego Coelho entró para el segundo tiempo en la visita.

El grupo E se jugó de forma íntegra y todos los partidos fueron empate: 0-0 Deportivo Recoleta y Deportivo Cuenta, y 1-1 San Lorenzo ante Santos. En el ciclón completó todo el encuentro Mathías de Ritis y en los brasileños, Christian Oliva. San Lorenzo lidera de forma invicta con 5 puntos, Cuenca tiene 4, Recoleta 3 y Santos 2.

¿Dónde ver los partidos de esta noche y qué uruguayos juegan por Copa Sudamericana?

El miércoles propone cinco partidos de Copa Sudamericana con dos equipos uruguayos que abrirán la jornada. A la misma hora, Juventud de Las Piedras recibe a Academia Puerto Cabello en el estadio Centenario, mientras que Montevideo City Torque visita a Deportivo Riestra en la cancha de San Lorenzo.

Por el grupo del pedrense, Cienciano recibe a Atlético Mineiro, y en la zona del ciudadano Palestino esperará por Gremio. En el otro partido de la jornada, Racing intentará levantarse frente a Caracas en Avellaneda.

Los encuentros televisados por las distintas pantallas de ESPN se podrán ver en todos los cableoperadores y en Disney+, mientras que los de Directv son exclusivos, por streaming solamente estarán en DGo.

Detalles | 19.00 | Juventud de Las Piedras - Academia Puerto Cabello | ESPN 4 | Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima (APC) | | 19.00 | Deportivo Riestra - Montevideo City Torque | Directv | Anthony Alonso (RIE) | 19.00 | Caracas - Racing | ESPN 2 | Gastón Martirena (RAC) | | 21.30 | Cienciano - Atlético Mineiro | Directv | Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Cristian Souza, Alejandro Hohberg (CIE) | | 21.30 | Palestino - Gremio | Directv | Sin uruguayos |

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