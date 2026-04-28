El pedrense, que mejoró desde la llegada de Sergio Blanco a la conducción técnica, jugará ante Academia Puerto Cabello el miércoles a las 19.00 en el estadio Centenario.

La semana de los equipos uruguayos en copas internacionales tendrá el miércoles como día de mayor actividad. Juventud de Las Piedras es uno de los que saldrán a escena y el único que lo hará en suelo oriental; el pedrense recibirá a Academia Puerto Cabello en el estadio Centenario a las 19.00.

Los dirigidos por Sergio Blanco merecieron más de lo que tienen hasta el momento; Cienciano lo empató en la hora jugando en Montevideo y Atlético Mineiro también se lo ganó sobre el final en Brasil. En el fútbol mandan los resultados y el equipo de Canelones está último en su grupo, con un punto. Sumar es imperioso para permanecer con chances hasta el final de esta fase.

Vale recordar que en la Copa Sudamericana el primero de cada grupo clasifica directo a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugar un repechaje ante uno de los terceros de los grupos de la Copa Libertadores. Cienciano tiene 4 puntos, Puerto Cabello y Atlético Mineiro 3, y cierra Juventud con 1.

Saca la chapa

Desde la llegada de Sergio Blanco, Juventud elevó su nivel de juego, sobre todo en el torneo local, en el que sumó cinco puntos en las últimas tres fechas. Si bien permanece en el último lugar, solamente había logrado cuatro unidades en los primeros diez partidos. Llega de igualar 1-1 con Liverpool.

Justamente ante el negriazul terminó cargado muscularmente Fernando Mimbacas, que es duda para el partido del miércoles. El delantero viene siendo de los futbolistas más destacados del equipo en el semestre.

Los venezolanos igualaron 1-1 con Monagas por la liga doméstica el sábado, y están a diez puntos del líder, Deportivo La Guaira. En el plantel están los uruguayos Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima.

El equipo arbitral será argentino, compuesto por Nazareno Arasa como juez principal, Sebastián Rainieri y Pablo Acevedo en las líneas, María Laura Fortunato como cuarta y Germán Delfino en el VAR.

Televisará ESPN 4 a través de todos los cableoperadores, mientras que en streaming se verá por Disney+.