Jugadores de Montevideo City Torque en un partido por la Copa Sudamericana (archivo, marzo de 2026).

El ciudadano que dirige Marcelo Méndez visitará a Deportivo Riestra, el último de la liga de Argentina.

Montevideo City Torque es el equipo uruguayo con mejor actuación este año en copas internacionales: hasta el momento ganó los dos encuentros que jugó y lidera su grupo con puntaje perfecto. Atrás está Gremio con 3 puntos, mientras que Deportivo Riestra y Palestino apenas lograron un empate.

Riestra le ganó 2-0 a Independiente el viernes pasado, pero está último en el grupo A de la liga de su país. El uruguayo Anthony Alonso está en el plantel y viene de ser titular en el último encuentro.

Torque trae a cuestas la goleada 4-1 a Boston River por el torneo doméstico, en el que está séptimo con 19 unidades. Marcelo Méndez solía cambiar bastante los nombres previo a los partidos coperos, pero esta vez no hubo rotación, ya que había tiempo suficiente para colocar todo el potencial en los dos encuentros.

Al Bajo Flores

El partido será en el estadio de San Lorenzo, el Pedro Alfonso Bidegain. Riestra suele oficiar de local en el Guillermo Laza, que apenas tiene capacidad para 3.000 espectadores y no está habilitado para torneos internacionales. La zona se mantiene; alcanza con cruzar la avenida Varela para pasar de un lugar a otro.

Impartirán justicia los ecuatorianos Bryan Loayza como juez principal, Richard Baren y Juan Aguiar como asistentes, Yerson Zambrano como cuarto árbitro, y en el VAR estarán Gabriel González y Luis Quiroz.

Este encuentro se verá de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

De memoria

De no mediar inconvenientes, Marcelo Méndez repetirá el equipo que gustó y goleó el pasado viernes. Franco Torgnascioli estaría en el arco; la línea de cuatro tendría a Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; en el medio estarían Pablo Siles, Gonzalo Montes y Franco Pizzichillo, y arriba irían Esteban Obregón, Ramiro Lecchini y Salomón Rodríguez.