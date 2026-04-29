Francisco González, de O'Higgins, y Jairo O'Neil, de Boston River, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el 28 de abril, en el estadio Codelco El Teniente, en Rancagua, Chile.

Fue 2-0 ante O'Higgins en Rancagua.

En Chile, en el estadio El Teniente, de Rancagua, Boston River volvió a perder. Esta vez frente al fuerte equipo de O'Higgins por 2-0, y comprometió sus posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana, dado que cayó en los tres primeros partidos de la ronda inicial del grupo C. San Pablo lidera el grupo con 7 puntos, seguido por O'Higgins con 6, Millonarios tiene 4 y el rojiverde no ha sumado unidades.

Para peor, el equipo empezó perdiendo el partido casi desde los vestuarios, porque a los 4 minutos el elenco local hizo explotar el escenario con un gol de Martín Sarrafiore, quien puso el 1-0 tras un remate esquinado contra el caño de Bruno Antúnez.

Boston River, a pesar del golpe, buscó encontrarse en el partido y estuvo a nada del empate cuando un remate de Yair González fue contenido a medias entre el ecuatoriano Carabalí y el travesaño. Del córner resultante, el Pato Martín González casi logra mandar la pelota a las redes, pero otra vez el golero ecuatoriano logró salvar el arco de los chilenos.

Los celestes, con su juego vertical, también llegaron con peligro, pero se fueron al vestuario con apenas un gol de diferencia, generando la idea de que los uruguayos tal vez podrían encontrar la paridad.

Como en la derrota en el Centenario y en la altura de Bogotá, el combinado de Ignacio Ithurralde se plantó de buena manera y dio buena competencia, pero no le alcanzó.

Pero en la segunda parte, el guion no terminó en comedia. A los 59 minutos, Francisco González puso el 2-0 definitivo. La situación pasó de castaño a oscuro con el ingreso del tararirense Leandro Suhr, quien apenas duró cinco minutos en el verde césped antes de ver la tarjeta roja a los 67 por un planchazo imprudente. La expulsión desgastó físicamente a los uruguayos, dejándolos en una posición comprometida.

Con uno menos y la desventaja emocional de ir dos goles abajo, Boston River igual no se quedó y buscó el descuento. Sin embargo, todo se desmadró cuando Jairo O'Neill vio la roja directa. El lateral respondió con un puntapié ante un amague de un futbolista chileno que, si bien fue algo sobrador, resultó legal dentro del juego. Con nueve contra once, ya no hubo chances frente al buen equipo chileno que quedó segundo en el grupo.

En la rueda de revanchas el equipo rojiverde debería ganar sus tres encuentros para albergar posibilidades de avanzar a los playoffs de octavos de final ante algún tercero de la Copa Libertadores. No hay margen para errar el bizcochazo en esta instancia y habrá que ganar los tres partidos para pelear la clasificación.