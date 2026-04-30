Franco Fagúndez, de Independiente Santa Fe, y Tomás Silva, de Platense, el 29 de abril, en el estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires.

Además, ganaron Mirassol y Universidad Católica, y hubo empate en Estudiantes-Flamengo y Cerro-Palmeiras; esta noche se cierra la tercera fecha con cuatro partidos.

El miércoles hubo seis partidos por la Copa Libertadores. Nacional perdió el invicto en su caída ante Universitario en Perú y todos quedaron con 4 puntos en esa zona, ya que Deportes Tolima había goleado a Coquimbo Unido un día antes.

En la atención de los uruguayos también estuvo el triunfo de Platense sobre Independiente Santa Fe 2-1, en el grupo de Peñarol. El equipo argentino llegó a 6 puntos y dejó muy complicados a los colombianos, que cierran con una unidad, junto al carbonero, que visita esta noche a Corinthians. En el calamar ingresó Martín Barrios en el segundo tiempo, mientras que Franco Fagúndez completó todo el encuentro en los cafeteros, anotando el descuento de su equipo sobre el final del partido.

No son perfectos

Palmeiras y Flamengo son los dos grandes candidatos que tiene el torneo, pero ayer no pudieron ganar ninguno de los dos. Los de San Pablo igualaron 1-1 ante Cerro Porteño en Paraguay. Fabricio Domínguez fue titular en la mitad de la cancha del locatario, mientras que Emiliano Martínez estuvo en el banco en la visita pero no ingresó. Sporting Cristal quedó liderando la zona con 6, Palmeiras tiene 5, Cerro Porteño 4 y cierra Junior con 1.

Los de Río de Janeiro igualaron 1-1 ante Estudiantes, en La Plata, encuentro en el que se fracturó Giorgian de Arrascaeta, que podría no llegar al Mundial. Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios estuvieron desde el arranque en el equipo dirigido por Alexander Medina, mientras que Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela no tuvieron minutos en la visita.

Mirassol venció de locatario 2-0 a Always Ready y el grupo quedó divino con tres líderes con 6 puntos: los brasileños, Lanús y Liga Deportiva Universitaria de Quito, con una segunda ronda que será para alquilar balcones. Lo mismo sucedió en el D, tras la gran victoria de visitante de Universidad Católica sobre Barcelona. Los chilenos tienen 6 unidades al igual que Boca Juniors y Cruzeiro.

¿Dónde ver los partidos de hoy por Copa Libertadores?

Todos los partidos serán televisados por las distintas pantallas de ESPN y se podrán ver en todos los cableoperadores. Por streaming lo pasará Disney+.

Detalles | 19.00 | Bolívar - Fluminense | ESPN 5 | Martín Cauteruccio (BOL) - Agustín Canobbio (FLU) | | 19.00 | Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira | ESPN 2 | Leonard Costa (IND) | | 21.00 | Corinthians - Peñarol | ESPN | Pedro Milans (COR) | | 23.00 | Independiente Medellín - Cusco | Salvador Ichazo, Enzo Larrosa (IND) |

.