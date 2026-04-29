Diego Aguirre, Lucas Ferreira y Luis Angulo durante el partido frente a Platense por la Copa Libertadores, en el Campeón del Siglo.

Franco Escobar, suspendido, y Eduardo Darias, lesionado, no fueron parte de la delegación; vuelven Lucas Ferreira y Luis Miguel Angulo para visitar a Corinthians el jueves a las 21.30.

La semana de partidos para los equipos uruguayos en copas internacionales dejó el desafío más complejo para el final. Peñarol tiene la difícil tarea de viajar a Brasil para enfrentar a Corinthians el jueves a las 21.30, con la necesidad de sumar para no quedar lejos de la continuidad en el panorama continental.

El carbonero llega en el peor momento del año: ganó uno de los últimos siete encuentros y arrastra una fila de cinco partidos sin triunfos. El rendimiento del equipo es aún más magro que los resultados obtenidos; las bajas por lesiones convirtieron al aurinegro en un equipo desarmado, sin rumbo y lejísimos de identificarse con una identidad de juego.

Para colmo, deberá enfrentar al líder del grupo. Corinthians tiene puntaje perfecto e intentará consolidarse como puntero. En definitiva, el panorama previo no genera buenos augurios el mirasol.

Con pasaporte

Peñarol tiene un cúmulo importante de lesionados, jugadores de valía en una oncena ideal. Leonardo Fernández, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera y Javier Cabrera arrastran distintos problemas físicos que les impiden jugar, algo que no cambiará en el futuro inmediato. Eduardo Darias, también en recuperación, no llegó a tiempo para viajar a Brasil, mientras que Franco Escobar está suspendido y tampoco formará parte del elenco carbonero.

Con este panorama de ausencias, algunos jugadores dieron un paso adelante, pese a permanecer con molestias físicas; es el caso de Matías Arezo, Lucas Ferreira y Luis Miguel Angulo. Los primeros dos estarán desde el arranque, mientras que el colombiano será duda hasta último momento. Washington Aguerre cumplió su sanción e irá al arco desde el arranque.

Diego Aguirre, en principio, pondría en la cancha desde el inicio a Aguerre; Jesús Trindade, Ferreira, Mauricio Lemos, Kevin Rodríguez; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni, Angulo y Arezo. En caso de que el colombiano no llegue, el que podría ingresar en su lugar es Diego Laxalt.

Corinthians llega tras vencer 1-0 a Vasco da Gama por el Brasileirão, en un partido en el que jugó todo el segundo tiempo con diez. El elenco de San Pablo está decimocuarto en la liga de su país. En el plantel está Pedro Milans, excarbonero, quien suele ser suplente. La figura es el delantero Yuri Alberto y está el inglés Jesse Lingard, que con 33 años dejó Europa.

¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre Corinthians y Peñarol será televisado por la pantalla principal de ESPN en todos los cableoperadores y por Disney+ en streaming. El equipo arbitral será chileno, con Cristian Garay como árbitro principal y Rodrigo Carvajal en el VAR.