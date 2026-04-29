Hinchas de Deportes Tolima, el 14 de abril, durante el partido con Nacional, en el Gran Parque Central.

Además, ganaron Cruzeiro, Lanús, Independiente del Valle, Rosario Central y Sporting Cristal; hoy hay seis partidos.

Comenzó la tercera semana de la Copa Libertadores con resultados que empiezan a marcar el rumbo de los grupos, algunos se entreveraron y en otros hay equipos encaminados a la clasificación.

Nacional jugará esta noche en Perú frente a Universitario; en ese grupo, Deportes Tolima goleó 3-0 a Coquimbo Unido, donde jugó y fue amonestado el uruguayo Manuel Fernández. El bolso, sumando, queda como único líder, pero si ganan los peruanos, todos estarán con 4 unidades.

El grupo H disputó su fecha completa y los dos líderes parecen despegarse rumbo a la clasificación. Rosario Central ganó 3-0 de visitante en Venezuela ante Universidad Central, con Facundo Mallo en el banco. Uno de los goles, de penal, fue del campeón del mundo Ángel Di María. Independiente del Valle superó 3-2 a Libertad en un partidazo disputado en Paraguay; hubo hat-trick de Carlos González para el ganador, mientras que Lorenzo Melgarejo anotó por duplicado para los locatarios, que aún no sumaron y tienen compleja la chance de continuar en el plano internacional en el segundo semestre del año.

Cruzeiro le sacó el invicto a Boca Juniors y lo alcanzó en la cima del grupo, en el partido que más atención generó del martes. El xeneize, donde fue titular Miguel Merentiel, se quedó con diez en el primer tiempo y, sobre el final, Néiser Villarreal puso el gol ganador para los azules.

Otro equipo que perdió el puntaje perfecto fue Liga Deportiva Universitaria de Quito, que, con Gian Franco Allala de titular, perdió 1-0 con Lanús en Argentina. Agustín Cardozo anotó el único tanto de la noche, Gonzalo Pérez estuvo en el banco ganador pero no ingresó.

Sporting Cristal, con Leandro Sosa jugando todo el encuentro de lateral derecho, venció 2-0 a Junior de Barranquilla, donde atajó Mauro Silveira y Lucas Monzón jugó en la línea de tres. Los peruanos son líderes de su zona, a la espera de lo que pase con Palmeiras.

Miércoles cargado y repleto de uruguayos, ¿dónde ver los partidos de la Copa Libertadores?

Esta noche se jugarán seis encuentros; hay un partidazo entre Estudiantes del Cacique Medina y Flamengo a las 21.30 en La Plata, donde habrá muchos uruguayos en cancha. Además, por el grupo de Peñarol, Platense recibirá a Independiente Santa Fe de Pablo Repetto.

Todos los partidos serán televisados por las distintas pantallas de ESPN y se podrán ver en todos los cableoperadores. Por streaming lo pasará Disney+.

Detalles | 19.00 | Platense - Independiente Santa Fe | ESPN | Martín Barrios, Agustín Ocampo (PLA) - Franco Fagúndez (IND) | | 19.00 | Mirassol - Always Ready | ESPN 5 | Sin uruguayos | | 21.00 | Barcelona - Universidad Católica | ESPN | Sergio Núñez (BAR) | | 21.30 | Cerro Porteño - Palmeiras | ESPN 5 | Fabricio Domínguez (CER) - Emiliano Martínez (PAL) | | 21.30 | Estudiantes - Flamengo | ESPN 7 | Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios (EST) - Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta | | 23.00 | Universitario - Nacional | ESPN | Sin uruguayos |

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