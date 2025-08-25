Nahuel Roldán, de Albion, durante el partido entre Albion y Fénix, el 19 de agosto, en el Parque Capurro.

Rampla Juniors sumó otro triunfo clave para evitar el descenso y Atenas de San Carlos ganó el clásico fernandino para volver a zona de playoffs; la fecha se cierra el martes.

En una fecha con pocos ganadores, Albion sacó tres puntos de oro en un partidazo para seguir estirando diferencias en la cima de la tabla anual, la que establece dos ascensos directos y los cuatro equipos que van a playoffs a luchar por el tercer cupo en primera división.

El pionero venció 3-2 a Artigas en un partidazo el domingo al mediodía en el Franzini, que tuvo los cinco goles en los últimos 30 minutos. Laureano Troncoso abrió la cuenta para la visita, pero Facundo Sosa con un doblete y Maximiliano Burruzo, de penal, lo dieron vuelta. En los descuentos, Emilio Mac Eachen puso incertidumbre sobre el resultado definitivo.

Tacuarembó volvió a dejar unidades pese a que permanece segundo, igualó 1-1 con Cerrito en la mañana dominical en el siempre difícil Parque Maracaná. Luciano Batista, que viene en racha anotadora, abrió la cuenta para el auriverde, pero Delis Vargas empató en el segundo tiempo.

Deportivo Maldonado tampoco aprovechó para descontar, perdió el clásico fernandino con Atenas de San Carlos que se sumó al lote de los terceros. Ramiro Quintana anotó el único gol de la noche del sábado.

Colón y Central Español igualaron 0-0 en el Complejo Rentistas en un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Fénix le ganó 1-0 a Uruguay Montevideo con gol de Jeremías Silveira promediando el segundo tiempo, los celestes de Pueblo Victoria hace 14 partidos que no ganan.

Rampla Juniors vive y lucha

El picapiedra sumó dos triunfos en fila por primera vez en el campeonato, le ganó 1-0 a Oriental de La Paz en el Parque Palermo con gol de Maximiliano Viera que anotó dos goles en los tres partidos que jugó por el conjunto rojiverde del Cerro.

Rampla igualó la línea de Artigas en la tabla del descenso, si bien continúan los dos en zona roja, le están achicando margen a La Luz que, por el momento se mantiene a salvo. El merengue cerrará la fecha el martes a las 14.00 enfrentando a Rentistas en el Parque Palermo.

Las posiciones

Albion lidera con 52 puntos, Tacuarembó tiene 41, Deportivo Maldonado, Central Español y Atenas 38, Colón 36, Oriental de La Paz 35, Rentistas 34, Fénix 32, Cerrito 20, Artigas y Rampla 19, Uruguay Montevideo 18 y La Luz 14.