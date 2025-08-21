Tacuarembó volvió a dejar puntos, Cerrito ganó el clásico de barrio y Rampla metió un triunfo clave para aspirar a mantenerse en la categoría.

El martes, con muchísima lluvia, Albion no hizo agua en el Parque Capurro y goleó 3-0 a Fénix de visitante. El pionero está absolutamente consolidado en el primer puesto y le sacó 11 de diferencia al tercero en la tabla anual; vale recordar que los dos primeros ascienden de forma directa a primera división. Nahuel Roldán en dos oportunidades y Maximiliano Burruzo anotaron para el líder del campeonato.

También el martes de tarde Deportivo Maldonado dio un paso importante para meterse en la pelea por subir de forma directa; los fernandinos vencieron 2-0 a Central Español en el Parque Palermo. Maximiliano Noble y Elías de León anotaron; el palermitano perdió una linda chance de seguir creciendo en la tabla.

Tacuarembó se fue con un gusto agridulce, rescató un punto en tiempo de descuento pero volvió a perder unidades. Aun así, se mantiene en puestos de ascenso directo. Tomás Lerman tuvo el primero para los locatarios, pero Colón lo dio vuelta en 20 minutos con tantos de Leandro Méndez y Alexis Piegas en contra. Roberto Hernández rescató el empate para los tacuaremboenses a los 93.

Oriental de La Paz sacó un triunfo clave para volver a la pelea del ingreso a los playoffs, se lo dio vuelta a Atenas de visitante y terminó ganando 2-1. Diego Viruta Vera puso en ventaja a los de San Carlos, pero Rodrigo Rey y Renato Alexandrino cambiaron el rumbo del score.

Cerrito ganó el clásico y el descenso está al rojo vivo

Cerrito venció 1-0 a Rentistas, de visitante, en el clásico de barrio. Juan Moreira a los 15 minutos puso el único gol del auriverde, que le propinó la segunda derrota consecutiva a su rival. El ganador parece alejarse definitivamente de la zona del descenso.

Hay dos que bajan a la C y, a falta de diez fechas, la definición parece estar entre tres equipos: La Luz, Artigas y Rampla. Justamente el picapiedra logró un triunfo de oro al vencer 1-0 a Uruguay Montevideo en el Olímpico con gol del argentino Lautaro Rinaldi; la celestina hace una ronda que no gana.

Artigas recibió a La Luz en el Atilio Paiva Olivera y empataron 1-1. Laureano Troncoso puso en ventaja a los artiguenses y empató, en la hora, Mauro Martin para los merengues. Si los del norte ganaban, superaban a su rival de turno en los promedios.

Posiciones

Albion lidera con 49 unidades, Tacuarembó tiene 40, Deportivo Maldonado 38, Central Español 37, Colón, Atenas y Oriental 35, Rentistas 34, Fénix 29, Artigas y Cerrito 19, Uruguay Montevideo 18, Rampla Juniors 16 y La Luz 14.