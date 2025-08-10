La dirigencia de Nacional evaluará al entrenador; hay posturas opuestas e incluso algunos nombres que sobrevuelan como sustitutos.

Nacional recibió una dura goleada en el Campeón del Siglo y las críticas, en su gran mayoría, fueron para el entrenador Pablo Peirano, que perdió la batalla táctica con su colega Diego Aguirre y tampoco pudo solucionarlo con los cambios.

El director técnico, desde que llegó al tricolor, tiene buenos números globales, pero no pudo estar a la altura en los partidos importantes, los dos clásicos ante Peñarol y la Copa Libertadores, en la que se jugaba la permanencia en la competencia internacional para el segundo semestre.

Nacional quedó con el Campeonato Uruguayo como único objetivo. La sanción de tres puntos y la derrota sabatina lo dejaron muy lejos en el Clausura y solamente tres puntos arriba de Peñarol en la tabla anual, donde parecía consolidado.

El entrenador de 50 años llegó a la institución de La Blanqueada el 7 de abril de este año, en lugar de Martín Lasarte. Hasta el momento dirigió 20 partidos, ganó 15, empató dos y perdió tres. No le pudo ganar a Peñarol en sus dos enfrentamientos y, en la final del Intermedio, que logró la igualdad, su equipo perdió por penales.

¿De qué depende la continuidad de Peirano?

Algunos directivos tricolores tienen la decisión tomada para plantear el cese del entrenador. El lunes habrá una reunión entre la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y algunos jugadores del plantel en Los Céspedes. Se buscará autocrítica y trazar un camino de mejora de cara al futuro inmediato. Luego de eso, las conclusiones de la reunión se llevarán a la directiva, donde todos los consejeros marcarán su postura, y se decidirá sobre el futuro del entrenador.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, dijo que “cuando pasan estas situaciones, todos quieren decisiones rápidas”. “No hay que tomar una postura apresurada sin hablar primero con todas las partes”, acotó.

De forma individual, hay quienes piensan nombres de posibles sustitutos en caso de que Peirano no continúe.