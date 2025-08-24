Con otra abultada victoria, el equipo celeste ganó la llave y ya piensa en los trasandinos con miras a Australia 2027.

Los Teros saben que, en primera instancia, para clasificar al Mundial de Australia 2027 el rival a vencer es Chile, que eliminó a Brasil en la otra semifinal. Pero para eso lo primero era vencer a Paraguay en la revancha tras un partido de ida que fue por demás favorable para los celestes como visitantes. En aquella ida, jugada en tierras guaraníes, Los Teros vencieron 38-0; el sábado la selección uruguaya fue a más y terminó goleando 78-10.

Ahora Uruguay y Chile jugarán una especie de final para lograr la clasificación directa a la Copa del Mundo 2027. El perdedor no quedará eliminado, pero deberá disputar una serie contra el sexto equipo de la Pacific Nations Cup. En caso de una nueva derrota, el equipo sudamericano tendrá una última oportunidad a través del Torneo Clasificatorio Final, que se hará en noviembre en Dubái.

El equipo, dirigido por Rodolfo Ambrosio, salió al Charrúa para enfrentar a Paraguay con Mateo Sanguinetti, Facundo Gattas, Reinaldo Piussi, Felipe Aliaga, Ignacio Dotti, Santiago Civetta, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Santiago Álvarez, Ícaro Amarillo, Ignacio Álvarez Akiki, Andrés Vilaseca, Felipe Arcos, Baltazar Amaya y Juan González.

Los Teros fueron mejores desde todo punto de vista. A la buena defensa que ya habían demostrado en tierras paraguayas, en la revancha impusieron una ofensiva mucho más efectiv–, lo que se vio en el marcador final. En el primer tiempo Uruguay ya ganaba 42-10 gracias a los tries de Deus –x2–, Amarillo, González, Arcos y Santiago Álvarez. En la segunda parte las conversiones fueron de Ignacio Álvarez –también por duplicado–, Deus, Amaya, Pujadas y González.

Por el Mundial

El partido de ida ante Los Cóndores chilenos será el sábado 30 en Santiago de Chile. El juego está confirmado en la capital trasandina, luego de descartada la posibilidad de que se hiciera en Viña del Mar.

La eliminatoria se definirá rápido, porque el fin de semana siguiente, más precisamente el 6 de setiembre, en el estadio Charrúa se disputará la revancha.

Luego del partido, Baltasar Amaya no escondió su estado. “La verdad que muy muy feliz de estar acá, de jugar en el Charrúa con la familia, amigos, toda la gente de Uruguay que nos viene a alentar, y feliz de jugar con los chicos de nuevo”, dijo el celeste tras el resultado y los festejos. Consultado sobre el rendimiento del equipo, Amaya contestó que se fue “re conforme”. “Hablamos de corregir ciertas cosas y creo que lo hicimos. Pudimos hacer lo que hicimos en la semana y salió muy bien”, sintetizó. Por último, con miras al próximo rival, Amaya imagina “un partido distinto. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro, haciendo todo lo que tenemos que hacer para dar nuestra mejor versión y el mejor papel”.

Carlos Deus y Felipe Aliaga también dieron declaraciones tras la victoria. Deus remarcó la importancia del triunfo: “Es importante ganar y ganar jugando bien, que creo que por el momento lo hicimos, para llenar de confianza para lo que va a ser el sábado que viene en Chile, que va a ser una guerra, va a ser un partido duro. Creo que nos estamos preparando para eso hace y vamos a ir por todo, a buscar a Chile”.

Aliaga, por su parte, dijo estar “conforme” por el resultado global con los paraguayos. Ante la pregunta sobre qué piensa de lo que puede ser la eliminatoria final ante los chilenos, Aliaga fue muy elocuente: “Es una llave muy cerrada, que la vamos a jugar todos. Va a ser muy físico y se va a definir al final”.