La selección uruguaya de rugby está en Chile, donde jugará ante los locales en la tarde de este sábado.

El viernes Los Teros se instalaron en Santiago de Chile, donde este sábado tendrán el primero de dos partidos claves para la clasificación al mundial de rugby que se jugará en Australia en 2027. La del sábado será la final de ida del minitorneo denominado Cuatro Naciones, y la jugarán las selecciones de Chile y Uruguay, que llegaron a la instancia tras eliminar a Brasil y Paraguay, respectivamente. El partido será en el Estadio Municipal de La Pintana a las 16.00 de nuestros relojes (transmite Disney+).

Sin mucho tiempo de espera en el medio, el sábado 6 será la revancha en el estadio Charrúa (entradas disponibles en AccesoYa), por lo que los celestes tendrán la chance de definir en casa. Para eso, conseguir un buen marcador en la capital chilena será clave. Es necesario aclarar que quien pierda no quedará eliminado de toda chance de ir al mundial, sino que deberá disputar una serie contra el sexto equipo de la Pacific Nations Cup (competencia en la que participan Japón, Fiji, Samoa, Tonga, Estados Unidos y Canadá). En caso de una nueva derrota, el equipo sudamericano tendrá una última oportunidad con el Torneo Clasificatorio Final, que se hará en noviembre en Dubái, donde ya esperan Bélgica y Namibia.

Si nos guiamos por el historial entre ambos, Uruguay debería ser favorito. Sin embargo, el rugby chileno ha crecido mucho -en gran parte desde la llegada como entrenador del uruguayo Pablo Lemoine- y eso hace que la paridad esté presente. En los 52 partidos que se han enfrentado, Los Teros han ganado 39. El último de ellos fue en 2023, antes del Mundial Francia 2023, donde los celestes se impusieron por un apretado 26-25. La última victoria chilena data de 2014, cuando por el Sudamericano Los Cóndores vencieron 30-15.