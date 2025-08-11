Tenis, skate, natación, judo, hockey y handball con bandera celeste en la jornada de Asunción, en Paraguay.

Continúan los Panamericanos Junior que comenzaron el sábado pasado en Asunción, en Paraguay, y se extenderán hasta el 23 de agosto. Uruguay consiguió la primera medalla con Cloe Callorda en remo, en la jornada de lunes muchos deportistas celestes salieron a escena en diferentes disciplinas.

Julieta González compitió en la final de oro de skate femenino. En la final la uruguaya llegó a establecerse en el tercer lugar en las dos primeras rondas pero no pudo sostenerlo en los trucos y fue cayendo hasta el octavo puesto, con el que terminó su participación con 50-69 puntos, lejos de la zona de definición.

En tenis, Josefina Soldo tuvo un sólido triunfo por 6-1 y 6-0 sobre Laila Harris, representante de San Cristóbal y Nieves. El partido duró, apenas, 43 minutos. Felipe Vázquez chocará contra Ángel Veliz, de Ecuador.

En judo, categoría hasta 73 kilos, Paolo Silva Manzi perdió por ippon frente al brasileño Matheus Nolasco. Más tarde volvió a competir en la repesca frente al mexicano Rafael Ramírez y también cayó por yuko, que se otorga cuando se logra una técnica efectiva que no alcanza la calidad de un waza-ari o un ippon.

Al agua pato

La natación tuvo mucha actividad, Nicole Frank compitió en 200 metros estilo libre y paró los relojes en 2.07.16, quedando cuarta en su serie. Juan Manuel Ergui, por su parte, compitió en la misma distancia, en masculino, frenando su cuenta en 2.01.11, si bien fue segundo en su serie, quedó lejos en la clasificación general. Ambos uruguayos quedaron afuera de las finales A y B.

En 100 metros mariposa, Ornella Giuliano logró el tiempo 1.08.98, siendo tercera en su serie, tampoco accedió a las finales.

En 200 metros espalda, femenino, Luna Chabat tuvo un buen desempeño frenando los relojes en 2.29.46, mejor fue lo realizado por Daryll Pereira que terminó en 2.23.48 y clasificó a la final B, volverá a correr a las 18.45.

También en 200 metros espalda, en masculino, Matías Vázquez terminó en 2.11.27 y competirá en la final B a las 19.02.

Los deportes colectivos

Uruguay debutará en hockey femenino a las 17.30 ante Argentina, la gran candidata a la medalla de oro. En handball femenino, enfrentará a las 19.30 a Paraguay, la celeste debutó con triunfo ante Chile por 29-22.