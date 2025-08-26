Gian Franco Allala, de Montevideo City Torque, y Yonathan Rodríguez, de Nacional, EN el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023, en el estadio Centenario.

El volante jugará esta noche por última vez en el tricolor y continuará su carrera en Racing.

Quedan los últimos días con el período de pases abierto y, si bien los movimientos a estas horas son pocos, se están dando los últimos coletazos de entradas y salidas en los distintos equipos.

Nacional perderá a Yonathan Rodríguez, quien en esta temporada jugó en 13 encuentros y solamente en dos oportunidades durante los 90 minutos. Llegó en enero desde Banfield de Argentina para tener su segundo pasaje por el tricolor, camiseta que ya había vestido en 2022 y 2023.

El volante estará a la orden en el encuentro de esta noche por Copa Uruguay ante Huracán, en Minas, y luego se despedirá para continuar su carrera en Racing. Saldrá a préstamo hasta fin de año, cuando finaliza su contrato con la institución de La Blanqueada y quedará en condición de libertad.

La casaca del club de Sayago será la cuarta de un equipo uruguayo en la carrera de Rodríguez, quien, además de Nacional, jugó en Cerrito y Canadian. En el exterior defendió a Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La despedida en la cancha

Es muy probable que el jugador de 32 años sea titular en el encuentro de Copa Uruguay de esta noche. La prioridad para Pablo Peirano es hacer una rotación que lleve a jugar a los futbolistas que han tenido menos minutos.

Ignacio Suárez, Matías de los Santos, Hayen Palacios, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero, Exequiel Mereles y Christian Ebere son algunos de los futbolistas que tendrán minutos en Nacional.

Gonzalo Carneiro y Nicolás Ojito Rodríguez se siguen recuperando de lesiones y no estarán a la orden de Peirano para el debut en la competencia.