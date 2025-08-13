El entrenador, ratificada su continuidad en Nacional tras la derrota clásica, habló en conferencia de prensa desde el Parque Central.

Pablo Peirano habló en una conferencia de prensa este miércoles, horas después de que se confirmara su continuidad y la de su cuerpo técnico al mando del plantel principal de Nacional. El lunes, tras una extensa reunión entre directivos y cuerpo técnico, el presidente y el vicepresidente de Nacional, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, trasladaron lo hablado a la comisión directiva, y el tema, de momento y dependiendo de los resultados que vengan, parece resuelto.

Este miércoles, el entrenador tricolor se refirió a lo después del clásico: “Fue una semana dura después del partido. Asumo la total responsabilidad de todo lo que sucedió durante el encuentro y pido disculpas al hincha, que sufrió desde afuera. Estamos con mucha vergüenza por lo que sucedió, pero al mismo tiempo con mucha rebeldía y ganas de sacarlo adelante, con mucha entereza”.

En la conferencia de prensa en el Gran Parque Central, Pablo Peirano se refirió al partido que su equipo perdió con Peñarol en el Campeón del Siglo: “Fue algo parejo en los primeros 30 minutos. Recibimos el gol, fuimos a buscarlo y tuvimos una chance para igualar. Después ellos convirtieron el segundo sobre la hora y eso nos pegó. Salimos al segundo tiempo con ganas de volver a meternos en partido, y ellos con la ventaja estaban más tranquilos para manejarlo”, fueron sus palabras.

Es cierto que Peirano y los suyos movieron el banco de los suplentes, pero eso no hizo más que desatar más críticas, debido a la escasa capacidad de revertir la situación de desventaja. “Quisimos manejar el juego en profundidad para Maxi Gómez y utilizar a Nicolás López en los espacios junto con Rómulo Otero”, agregó Peirano. “Sabíamos que Peñarol nos iba a presionar en la parte alta. No teníamos un piso como para hacer una salida rápida, por lo que optamos por atraer, jugar a segundas pelotas y ocupar los espacios. Eso sucedió 30 minutos. Después el partido cambió con los goles y no supimos acomodarnos”, reconoció el entrenador.

En cuanto a las dudas sobre su continuidad al frente del equipo y a las opiniones encontradas en el público y en la propia directiva tricolor, el DT expresó que habló con Sebastián Eguren, quien “está todos los días con nosotros y sabe”. Agregó que “charlamos mucho de lo que sucedió, y para lo que viene también. Con los directivos, igual: charlamos con el presidente y con el vicepresidente, con una autocrítica fuerte de ellos y de nuestra parte en aceptar, porque tenemos la capacidad de aceptar y ser humildes a la hora de reconocer”, concluyó.

Lo cierto es que el cuerpo técnico de Peirano deberá revertir la situación, y la única manera es ganarle a Progreso el próximo fin de semana para conservar la ventaja en la tabla anual, que es la que termina mandando. “Tenemos la capacidad de revertir y la entereza de mirar para adelante, y somos optimistas para lo que viene”, aseguró con firmeza. Finalizó con una metáfora pugilística: “Esto pega. Es una trompada y tocamos la lona, pero acá no se tira la toalla y no se llegó a 10 en el conteo. Tengo el ojo negro, pero la toalla no la voy a tirar. Hay que tomarlo para adelante como un aprendizaje. Si no lo hacemos, sería de una ignorancia muy grande”.