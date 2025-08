Los entrenadores esbozan sus ideas de cara al sábado.

Cada día cuenta cuando la semana desemboca en un clásico. No importa si es por la fecha 2, por la 8 o la 12: hay que ganar. La pena grande es que el partido se jugará en el Campeón del Siglo sin público, salvo que el Tribunal de Apelaciones se expida antes del sábado. El tiempo corre. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no se dio información de cuándo podrá estar dicho fallo; fuentes de la diaria coinciden en que será el jueves el día en que se sepa si se mantiene la sanción a Peñarol o si su público puede ir al partido.

Dentro de la cancha ambos llegan tras ganar en el debut. Más que buenas impresiones, dejaron preocupados a sus entrenadores y tanto táctica como estrategia están a estudio de un lado y del otro.

No tan claros los 11 de Peñarol

En Los Aromos, Diego Aguirre tira apuntes entre movimientos y movimientos. Trabaja tranquilo porque siempre es mejor laburar después de haber ganado: el carbonero no hizo su mejor performance contra Progreso, pero tuvo la rebeldía para dar vuelta un partido en el que, parecía, se escapaba la victoria. “Obvio que no hicimos un buen partido, pero ganamos”, dijo el DT.

Reafirmándonos en palabras del propio Aguirre, Pedro Milans, que no estuvo a la orden en la fecha pasada, no sólo volverá este finde, sino que jugará desde el vamos. “Tuvo un golpe que no fue nada, pero lo cuidamos para lo que viene”, fue el comentario del entrenador. Si sumamos a esto que Damián Suárez fue quien ocupó el lateral derecho ante Progreso y que fue sustituido en el entretiempo tras un flojo rendimiento, el camino está dado para que Milans vuelva a su sector.

Siguiendo en la parte defensiva, Emanuel Gularte y Javier Méndez se disputarán un lugar en la zaga junto con Nahuel Herrera. Gularte, reciente incorporación mirasol, fue titular en su estreno en el club, pero también fue sustituido en pleno encuentro contra los gauchos, en su caso para resguardarlo por haber recibido una tarjeta amarilla. Si no fuera por eso y por la experiencia de Méndez en los clásicos, Gularte sería nuevamente titular.

Donde Aguirre tendrá un lindo dilema será en el arco. Fácil: ¿Martín Campaña o el chileno Brayan Cortés? No habría tal dilema si el golero contratado no hubiera sido justo el que pidió el técnico. En cualquier otra circunstancia, Campaña se vestiría con la casaca de titular. Mucho más teniendo en cuenta su último antecedente contra Nacional, en la final del Intermedio, donde fue clave: sacó un cabezazo de Sebastián Coates que iba al ángulo; atajó un tiro rastrero de Lucas Morales que parecía se colaba; le paró el penal a Gonzalo Carneiro, fundamental en la tanda que definió al campeón.

En la ofensiva, más allá de que Matías Arezo (re)debutó con gol, Aguirre no parece tener dudas sobre la titularidad de Maximiliano Silvera. Leo Fernández y Javier Cabrera están en muy buenos momentos y sería una sorpresa que alguno de los dos no entre desde el vamos. La duda podría ser David Terans o Diego García, algo sobre lo que Aguirre no termina de decidirse (entre otras cosas porque ninguno tiene mejores rendimientos que el otro).

Nacional y su estrategia

Si tomamos como premisa la alineación titular que eligió Pablo Peirano para el primer partido del Clausura de Nacional, ya tiene un cambio obligado, porque así como Juan Cruz de los Santos debutó, ya se perderá el próximo encuentro. El extremo zurdo recibió tarjeta amarilla ante Montevideo City Torque y como acumulaba cuatro en River Plate llegó a la quinta y deberá cumplir una fecha de sanción.

Es confirmada la baja, pero no así su sustituto. Si el DT se decidiera por un mismo sistema de juego, Bruno Arady pasa a ser el reemplazante natural de De los Santos, sobre todo teniendo en cuenta que Exequiel Mereles y Lucas Villalba vienen recuperándose y no jugaron el sábado pasado. Un poco más atrás podría estar la posibilidad de Christian Ebere.

Si, en cambio, Peirano busca otro sistema, ahí podría barajar la posibilidad de Mauricio Pereyra o Nicolás Lodeiro, incluso la de Lucas Rodríguez, si la idea es darle más marca a la zona en donde seguro estarán Luciano Boggio y Christian Oliva.

Estos tres jugadores, además de ser posibles sustitutos de De los Santos, también entran en la lista de reemplazantes de Rómulo Otero. El venezolano venía de un flojo Intermedio y en el primer juego del Clausura no cambió su pisada.

Atrás, salvo por cuestiones de último momento que tengan que ver con lesiones, el arquero será Luis Mejía y la línea de cuatro defensiva estará conformada por Emiliano Ancheta, Coates y los colombianos Julián Millán y Juan Patiño.