El uruguayo Martín Silva le atajó un penal al argentino Marcos Acuña, pero River terminó clasificando frente a Libertad de Paraguay.

River Plate argentino no la tuvo fácil en su llave con Libertad de Paraguay, el duro equipo guaraní donde ataja Martín Silva. El Millonario consiguió un empate en su visita a Asunción, pero en la noche del jueves en el Monumental tuvo que ir a definición por penales. El equipo argentino comenzó ganando con gol de Sebastián Driussi, pero antes de irse al corte del entretiempo, Robert Rojas apagó la fiesta en Núñez. Para colmo de males, Giuliano Galoppo fue expulsado en el amanecer del segundo tiempo, lo que hizo cuesta arriba la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo. Sebastián Boselli ingresó en el segundo tiempo para River Plate.

El uruguayo Martín Silva, surgido de la cantera de Defensor Sporting, fue titular. Silva, uno de los referentes del equipo paraguayo, le atajó el remate penal al campeón del mundo Marcos Acuña; sin embargo, Jorge Recalde, Hernesto Caballero y Marcelo Fernández fallaron para la visita y River Plate se impuso por 3 a 1 en los penales. Enfrentará a Palmeiras en cuartos de final.

El equipo brasileño clasificó cómodamente tras haber ganado en la ida de su llave en Lima a Universitario de Perú. La goleada 4 a 0 en tierras incaicas marcó el devenir de la revancha, que terminó sin goles en el Allianz Parque de San Pablo. Emiliano Martínez fue titular en Palmeiras, mientras que Joaquín Piquerez y Facundo Torres entraron en el segundo tiempo. En el equipo peruano, que volvió a dirigir Jorge Fossati tras su pasaje por la selección peruana, atajó el ex Liverpool Sebastián Britos.

Flamengo, con la figura de Giorgian De Arrascaeta, le ganó a Internacional de Porto Alegre 2 a 0 y será rival del Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera. Vélez Sarsfield, que dejó afuera a Fortaleza, enfrentará a Racing, que eliminó a Peñarol en tremendo partido. Por último, Liga de Quito jugará con San Pablo.

Copa Sudamericana: a la espera del fallo

En la Copa Sudamericana, Lanús eliminó a Central Córdoba por penales, luego de empatar la serie sobre el final con una gran jugada del uruguayo Armando Méndez, que habilitó a Dylan Aquino cuando entraban a los descuentos. El partido terminó 1 a 0 y en los penales el granate se impuso 4 a 2. El arquero Nahuel Losada le atajó el penal a Brian Cufré y Gastón Verón pateó desviado. De esta manera, Lanús enfrentará a Fluminense, que dejó afuera al América de Cali.

Atlético Mineiro enfrentará al Bolívar de Martín Cauteruccio, luego de eliminar al Godoy Cruz de Vicente Poggi y Nicolás Fernández. Alianza Lima por su parte, también clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Universidad Católica de Ecuador 2 a 1 y redondear de esta manera un global de 4 a 1. El equipo peruano espera por la definición tras el partido de Independiente y Universidad de Chile, que tenía al equipo trasandino 2 a 1 arriba en el global, hasta que se canceló el partido de vuelta por los incidentes en Avellaneda.