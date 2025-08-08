La final del primer torneo del año en la vieja C se disputará mañana en Paysandú entre el local de Maximiliano Cantera y la visita, el DFC de Diego Forlán.

La final del Torneo Apertura de la Primera División Amateur, o la vieja C, se disputará mañana en el estadio General Artigas de Paysandú a las 15.00. El encuentro, con partido único, enfrentará al albo local, que tiene en Maximiliano Cantera frente al DFC, propiedad de Diego Forlán.

El complemento que hace Cantera con el ex Peñarol, Gabriel Leyes, es el punto fuerte de los sanduceros que accedieron a la localía porque terminaron mejor posicionados en la tabla general. El mismo Leyes fue el encargado de abrir el partido frente a Bella Vista que le valió la clasificación a la definición del campeonato; Lucas Mendoza se encargó de liquidarlo sobre el final. Por su parte, DFC, el ex Durazno que adoptó Forlán y que lo mudó incluso a Canelones donde instaló el Complejo, llegó a la final tras derrotar en el Parque Palermo al duro Deportivo Italiano por un tanto contra cero con gol de Joaquín Avilés cuando se cerraba el primer tiempo, para el equipo dirigido por Jorge Casanova.

Paysandú FC clasificó como primero del grupo B con 20 puntos, mientras que el DFC accedió como mejor segundo, al cerrar su campaña en el grupo A con 18 puntos y saldo +18. Por Copa Uruguay, el DFC cayó en su presentación frente al campeón del Apertura de la A, Liverpool, que lo derrotó con categoría por 3 a 1.

El encuentro se disputó en Las Acacias y el descuento del equipo de Forlán lo puso una de sus figuras, Ignacio Nicolini. Renzo Machado, Manuel Castro y Abel Hernández le dieron el pasaje al Negro de la Cuchilla. El elenco titular de DFC formó con Anthony Hernández, Fabrizio Cardozo, Facundo Samaniego, Andrés Pérez, Diego Machado, James Macfarland, Ignacio Nicolini, Matheo Bueno, Mathius Figueredo, Bruno Mota y Diego Bonilla.

Paysandú, por su parte, también quedó afuera de la Copa Uruguay tras perder su encuentro con el Pionero, que lidera la segunda división. Fue por 2 goles a 0 con anotaciones de Maxi Burruzo y Diego Sánchez. El equipo sanducero paró con Lucero Lanterna, Dilan Cardozo, Gonzalo Calabuig, Mathias Gómez, Lautaro Peralta, Lucas Mendoza, Emiliano Arrieta, Ignacio Gómez, Brandon Logiuratto, Alexis Iturria y Diney Ramírez. El entrenador Ramón Silvera no contó con sus figuras para el encuentro.

Se sorteó el fixture de la Divisional D, donde juega el equipo de Suárez y Messi

La temporada 2025 del Campeonato Uruguayo de la Divisional D contará con la participación de 14 equipos, entre los que se encuentra el popular Deportivo LSM, de Luis Suárez y Lionel Messi. El equipo, localizado en la zona de Shangrilá donde se encuentra el Complejo Deportivo de Luis Suárez, realizó varias incorporaciones para su primera participación oficial en torneos de la Asociación Uruguaya de Fútbol: los dos arqueros Enzo López e Ian González, Lucas Martínez, defensor con experiencia, Lautaro Aguete, Mauricio Duarte, Enrique Etcheverry, Nahuel Olivetto, Diego Benítez, Manuel Romero, Santiago Dupuy y Santiago Medina, hijo del ex Nacional Cacique Medina. Su figura, sin embargo, estará en los pies del colombiano César Taján, oriundo de Cartagena de Indias, de dilatada trayectoria en el fútbol uruguayo donde vistió las camisetas de River Plate, Albion, Central y Fénix, entre otros.

El torneo permitirá dos ascensos directos por primera vez a la Divisional C. En el sorteo del fixture realizado esta semana participaron el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Divisional, Álvaro Khalek. Alonso destacó en la oportunidad el crecimiento de la divisional que volvió en 2021 con tan solo siete equipos y sin posibilidad de ascenso.