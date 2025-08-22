Albion le sacó 11 puntos de ventaja al tercero, que pasó a ser Deportivo Maldonado; en los puestos de playoffs todo está muy apretado.

Albion le sacó 11 puntos de ventaja al tercero y se va derecho al ascenso. El pionero está sólido en el primer puesto, mientras que Tacuarembó volvió a perder puntos en su casa tras empatar con Colón, por lo que Albion se aleja y abajo se entreveran en la definición de los playoffs, que no son para todos.

El conjunto decano cortó con las aspiraciones de Ignacio Pallas de sumarse a la pelea con el ave: Albion derrotó a Fénix 3-0, con goles de Nahuel Roldán en dos oportunidades y de Maximiliano Burruzo. En otro orden de cosas, Cerrito se quedó con el clásico del barrio frente a Rentistas, y Rampla, en su pelea por no descender o por volver a parecerse a sí mismo, derrotó por la mínima a Uruguay Montevideo.

La decimoséptima fecha de la fase regular de la Segunda División se juega a partir de mañana, sábado. En el este del país, inauguran la etapa Deportivo Maldonado y Atenas en un duelo de vecinos a las 18.00. Atenas volvió a perder pisada tras caer frente a Oriental, a pesar del gol de su figura, Diego Vera. Por el contrario, el Depor le bajó el copete a Central Español y lo derrotó 2-0, con goles de Maximiliano Noble y Elías de León. De esta manera, se ubicó tercero con 38 puntos. Será el único partido de la Segunda División el sábado.

El domingo a las 10.00, Cerrito, que le ganó el clásico a su tradicional rival, Rentistas, enfrentará a Tacuarembó. Será un partidazo en el Parque Maracaná. Tacuarembó necesita la victoria para volver a confiar.

El domingo de tarde jugará el líder: Albion enfrentará a Artigas para la televisión en el estadio Luis Franzini a las 15.00. El pionero intentará estirar ventajas en la tabla que manda, mientras que Artigas, que cambió de entrenador tras la salida de Carlos Bueno y la asunción de Luis Almada, pelea por zafar del descenso, una zona en la que los más comprometidos son Rampla y La Luz.

El domingo también jugarán Colón y Central Español en un partido que promete. Colón viene de empatar en el norte y Central, de caer frente a Deportivo Maldonado. Ambos están en posición de entrar a los playoff por el tercer ascenso a Primera División. El partido será en el Complejo Rentistas a las 15.00.

A la misma hora en el Parque Palermo, Oriental de La Paz y Rampla Juniors se enfrentarán por puntos que valen lo mismo pero significan distinto. Para Rampla sería la segunda victoria consecutiva y significaría algo de respiro en la interna y en la tabla. El Oriental del Chiche Corujo llega en franca pelea por entrar a los playoffs: tiene 35 puntos, igual que Atenas y Colón, pero está séptimo por diferencia de goles.

Uruguay Montevideo y Fénix cerrarán la jornada dominical en el Parque Palermo a las 20.00. El lunes no habrá partidos por ser 25 de agosto, día de la Declaratoria de la Independencia, por lo que el martes 26 culminará la etapa con el partido que a las 14.00 disputarán La Luz y Rentistas en el Parque Palermo, que será transmitido por televisión.