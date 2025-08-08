Albion y Tacuarembó aún se mantienen en posiciones de ascenso directo; en el bolillero de los playoffs se metieron Rentistas y Central Español.

La Segunda División Profesional llega a la decimocuarta fecha este fin de semana. La etapa comienza este sábado y se extiende hasta el próximo lunes. Albion está primero en la tabla anual, a pesar de haber empatado 1-1 con Central Español, que trepó a puestos de los playoffs por el tercer ascenso.

El pionero tiene 40 puntos en gran campaña de la mano de Joaquín Boghossian. Lo sigue Tacuarembó con 38, que derrotó en su casa a Uruguay Montevideo por 2-0 con goles de Diego Vicente y Pablo Furtado. Al día de hoy, los playoffs por el tercer ascenso se completan con Deportivo Maldonado –otro que ha ido creciendo callado–, Atenas –su vecino, de gran campaña también–, y lo dicho del palermitano y el bicho colorado, que se colaron en la última fecha disputada el fin de semana pasado.

La fecha se abre en el estadio Paiva Olivera de Rivera, donde Artigas recibirá a Cerrito, que tiene nuevo entrenador. Es el caso de Damián Enríquez, que sustituyó a Alberto Quintela, pero que además tiene la particularidad de ser entrenador al mismo tiempo de Deportivo Italiano en la divisional C . Más tarde, en Montevideo, en el Complejo Rentistas de Camino Mendoza, el local, con su figura, el Pato Carlos Sánchez, buscará consolidarse en la pelea por volver, cuando enfrente a Deportivo Maldonado para la televisión. El partido será a las 19.00.

El domingo desde las 15.00 Rampla Juniors y Fénix prometen un partidazo en el estadio Olímpico; todo un símbolo el regreso del barrio del picapiedra, que necesita volver a ganar para salir del pozo. El equipo de Marcelo Saralegui viene de derrotar por 1-0 a Artigas de visita, con gol de Santiago Díaz.

Fénix, que nunca se acostumbró a ser protagonista en su vuelta a Segunda División tras 15 largos años, llega tras perder con Atenas en Maldonado. El propio Atenas se medirá con el pionero, que quiere conservar la punta. Tacuarembó, con una victoria frente a Oriental de La Paz en el Goyenola, quedaría en primer lugar si el pionero pierde. A la misma hora juegan La Luz y Colón, en el Complejo Rentistas.

El lunes, con todo el pescado vendido o con el diario del día después, juegan Central Español, el único realmente local en el Parque Palermo, y el celeste de Pueblo Victoria, desde las 14.00. El partido será televisado y podría significar la consolidación de Central en la pelea por volver a Primera, en el año de su regreso al profesionalismo. La tabla de goleadores dice que Carlos Pato Sánchez está más vigente que nunca en el primer lugar con siete tantos, lo sigue Maicol Ferreira, que con los dos que le convirtió a Cerrito llegó a seis y quedó al acecho.