Un hincha de Independiente sostiene la ropa de hinchas de la Universidad de Chile durante la interrupción del partido, el 20 de agosto en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

La Conmebol elevó el caso a la comisión disciplinaria; Independiente no jugará de local el fin de semana porque su estadio está cerrado para la investigación.

El partido que Independiente y Universidad de Chile empataban 1 a 1 en Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera a los tres minutos del segundo tiempo y cancelado posteriormente por la Conmebol por falta de garantías, debido a los incidentes acaecidos.

La Conmebol emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”. Agregó que “se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas”. La Conmebol enfatizó además que “actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la comisión disciplinaria”.

En las últimas horas también circuló un comunicado falso de la Conmebol que generó confusión. “Los clubes Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile quedan descalificados de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025. En consecuencia, el club Alianza Lima será promovido directamente a la fase de semifinales del torneo”, se lee en el documento falso. Pero lo cierto es que ambos clubes tienen cinco días para presentar sus descargos luego de los hechos ocurridos en Avellaneda.

Por su parte, Universidad de Chile emitió un comunicado en las últimas horas sobre los brutales incidentes: “La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol”, señalaron.

El club chileno afirmó además que, “en medio de rumores sobre muertes y sin información oficial de parte de las autoridades, una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí, donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales”. Este viernes fueron liberados más de 100 parciales chilenos que habían sido detenidos, mientras que otros 20 continúan hospitalizados, tres de ellos de gravedad.

En tanto, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, repudió los incidentes y aseguró que defenderá los intereses de la institución: “Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente”, expresó.

El club de Avellaneda emitió un comunicado donde sostiene que, “de acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido”. El texto agrega que, “desde el primer momento, el club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas en total cumplimiento del manual Conmebol”.

“Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso, aportando toda la evidencia disponible, y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados”, agrega el club argentino.

Independiente no jugará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, tal como estaba programado. Así lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien confirmó que el estadio Libertadores de América fue clausurado para realizar las investigaciones correspondientes a los incidentes registrados por la Copa Libertadores.