Cielito lindo: México empezó ganando en el primer partido del Mundial 2026

Festejo del segundo gol de México contra Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio Foto: Carl de Souza, AFP

En el partido inaugural del primer Mundial, con 48 selecciones en disputa, México rompió su maleficio de no haber ganado nunca un partido inaugural (había jugado tres en 1930 en Montevideo, en 1986 en el mismo estadio Azteca y en 2010 en Sudáfrica), venciendo por 2-0 a los sudafricanos y pasando a comandar el grupo A a la espera de cómo se resuelva el partido entre Corea del Sur y República Checa. Fue un buen partido inaugural aunque algo accidentado en el formulario que terminó con tres expulsados, dos de los africanos y otro de los mexicanos.

Imposible no empezar por esa catarata de emociones, esa sensación imponente que implica un Mundial y que fundamentalmente se desarrolla en países donde el pueblo, la gente, la esencia, siente, sabe y vive con el fútbol. Fue realmente conmovedora la fiesta previa al inicio del juego. Ya no tanto por la hermosura coreográfica y de ejecución de la ceremonia de inauguración, sino por los minutos previos al pitazo inicial, incluyendo la acción de los himnos, pero en particular de ese himno cantado por decenas de miles de mexicanos con profunda emoción.

Mueve todo

Desde mi posición de espectador imparcial, pero absolutamente comprometido emocionalmente con estas justas, resultó cómodo y estimulante plantarme frente al partido, pero no debe haber sido lo mismo para estas decenas de miles que acompañaron en el coloso de Santa Úrsula, ni para los otros que lo vieron a través de las pantallas en México, en Sudáfrica y en el mundo entero. La selección azteca empezó plantada como lo hacen los locales llenos de aspiraciones y expectativas, pero con un matiz de tranquilidad y anti-ansiedad. Durante un minuto y medio, desde el saque inicial hasta que hubo un corte mal dado, el elenco azteca mantuvo la pelota y, después de ello, una pérdida accidental. Los mexicanos siguieron moviendo la pelota y en campo rival hasta que, a los 4 minutos, Raúl Jiménez sacó un terrible zurdazo desde fuera del área que propició una atajada estupenda del meta sudafricano. Un prematuro anuncio de cómo podrían ser las cosas.

Y así fue que nada más a los 8 minutos de juego y tras una pérdida en la salida del elenco sudafricano, la pelota le quedó a la altura de la medialuna al caleño colombiano, nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, que buscó el espacio con una finta y de inmediato sacó un fierrazo impresionante que venció al arquero Ronwen Williams para poner el 1-0. Como si con una batuta Quiñones y sus compañeros dieran inicio al coro, las decenas de miles de mexicanos en el Azteca empezaron a corear el “Cielito Lindo” y, además, a desatar la locura colectiva en las tribunas.

Aquel finalmente sería el momento cumbre del primer tiempo porque, poco a poco, el equipo de Javier Aguirre fue bajando sus revoluciones y, sin que los Bafana Bafana fuesen un equipo que estuviera poniendo una férrea oposición, el partido comenzó a decaer en cuanto a su ritmo y a sus conexiones apropiadas. El quiebre se dio fundamentalmente luego de la pausa de hidratación, donde los técnicos pudieron ajustar rápidamente y enviar a sus dirigidos los principios básicos para los 25 minutos que quedaban por jugarse.

Marcar los tiempos

Es posible que las emociones de ambos contendientes no estuvieran siendo bien gestionadas, pero claramente lo era de parte del equipo mexicano que, a los 8 minutos, al sentir quizás poco riesgo, llegó al gol, a la victoria y a la sensación de que todo se podía así, y luego empezó a decaer.

Se fueron a los vestuarios casi una hora después de haber comenzado el partido, en estos nuevos tiempos de cortes y comerciales. La diferencia siguió siendo la mínima. Un 1-0 con la sensación de que pudo haber sido mucho más amplia y, también, con la certeza de que el elenco mexicano había caído en su intensidad en pro de asegurar los tres puntos.

La segunda parte empezó con México azotando nuevamente el arco sudafricano con varias posibilidades de aumentar y, encima, a los 5 minutos una escapada del nacido en Chicago, Brian Gutiérrez, terminó en una dudosa falta de atrás que derivó en la tarjeta roja para Sphephelo Sithole, lo que llevaría a los Bafana Bafana a dar demasiada ventaja: perdiendo y con un futbolista menos.

Sin embargo, en lo inmediato eso no sucedió. Llegamos casi hasta la pausa de rehidratación casi sin advertir que estaban jugando once contra diez. Pero Raúl Jiménez estampó su nombre en la historia a los 21 minutos. Llegó el gol del hombre que casi pierde la vida en un accidente dramático y que se creía que no iba a volver. Anotó de cabeza aprovechando un centro puñalada de Roberto Alvarado y poniendo la pelota contra el palo para marcar el 2-0. Fue el primer gol en el cuarto Mundial del segundo goleador histórico de la selección mexicana, que ya tiene 127 presentaciones con el Tri.

Cielito lindo

Después de otra corrida por las tribunas del coro de miles del Cielito Lindo, con cambios incluidos en el elenco del Vasco Aguirre, por fin pasó a tener el dominio absolutísimo, seguro, y la certeza clara de la victoria; la primera en un partido inaugural de los mexicanos manteniendo la imbatibilidad del Estadio Azteca, donde la selección locataria nunca ha perdido un partido del Mundial.

Encima, en el minuto 40 del segundo tiempo, cuando todo era fiesta, Sudáfrica quedó aún con uno menos por la expulsión —a través del VAR— del recién ingresado Zwane, que en acción ofensiva de los africanos, en el mano a mano con un futbolista mexicano, trastabilló y le dio un viaje en la nuca que encendió las alarmas del videoarbitraje. El VAR llamó al árbitro principal, quien, después de revisar la incidencia en la pantalla, mostró la segunda tarjeta roja del encuentro.

No esperábamos la sorpresa final cuando México también perdió a un futbolista por tarjeta roja directa. Fue ya en los descuentos, cuando César Montes cruzó a Teboho Mokoena llegando al área.

Al final, literal y metafóricamente, salió el sol para los mexicanos, que terminaron con esta victoria inicial de 2-0 y los tres puntos que ya los asientan en la expectativa de poder avanzar.