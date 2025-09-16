Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Santiago Mouriño este martes.

La Champions League cambió el formato desde la temporada pasada. Ahora participan 36 equipos, los mejores ocho de la tabla general van directo a octavos de final y los 16 restantes juegan una ronda anterior, una especie de playoff para esos octavos. Los clasificados del 25.° al 36.° quedan eliminados sin repesca.

Cada equipo juega, aleatoriamente, cuatro partidos de local y otro tanto de visitante. No habrá cruces entre clubes de un mismo país, y cada equipo enfrentará a dos rivales por bombo, uno en su casa y otro afuera (ver bombos).

El torneo comenzó este martes 16 y tiene prevista la final para el 30 de mayo de 2026.

Los partidos iniciales

El puntapié inicial del torneo estuvo en dos canchas: San Mamés, en Bilbao, y Philips Stadion, en Eindhoven. Pero no fue un buen comienzo para los locales. El Athletic Bilbao cayó 2-0 ante Arsenal (Gabriel Martinelli y Leandro Trossard), mientras que el PSV se vio sorprendido por el ignoto Royale Union Saint-Gilloise belga, que lo derrotó 3-1.

Después, en el segundo turno, de todos los encuentros se miró con énfasis a los que tuvieron uruguayos en cancha: Real Madrid-Olympique Marseille y Tottenham-Villarreal. En el Santiago Bernabeu Federico Valverde fue titular y jugó como doble 5 todo el partido, donde su equipo laburó y mucho para imponerse 2-1: empezó perdiendo con gol galo de Timothy Weah, pero lo dio vuelta con dos penales metidos por Kylian Mbappé.

En el Tottenham-Villarreal hubo uno por cada lado, porque Rodrigo Bentancur ingresó desde el vamos en los ingleses, donde jugó de volante central, mientras que Santiago Mouriño estuvo en la defensa de los españoles. Ganaron los spurs 1-0 con gol en contra.

En otros resultados, Juventus y Borussia Dortmund se mataron a goles y terminaron 4-4 en Turín, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán dio la nota tras ganar 3-2 de visita al Benfica, luego de ir abajo 2-0 en 15 minutos.

El miércoles hay buenos enfrentamientos. A primera hora, al igual que el martes, habrá dos partidos, uno entre el Olympiacos griego ante el sorprendente Pafos chipriota, uno de los debutantes; mientras que, en Praga, el Slavia checo recibirá al noruego Bodø/Glimt. Lo bueno vendrá después: Liverpool en Anfield chocará ante Atlético de Madrid. Otro juego importante será el que tendrá al Bayern Münich ante el Chelsea en Múnich, casi en un mismo plano se puede parar el Ajax-Inter de Milán en Ámsterdam. Además, jugará el vigente campeón, el PSG, quien en París tendrá la visita de Atalanta.

¿Qué jugadores uruguayos disputarán la Champions League?

De momento, en total son nueve futbolistas uruguayos que desde este martes están en la Champions. Además de Mouriño, Valverde y Bentancur, estarán Ronald Araújo en Barcelona y José María Giménez en Atlético de Madrid; de los clubes italianos Mathías Olivera estará en Napoli, en tanto que se perdió la chance el zaguero Facundo González, campeón del mundo sub 20 que estaba en Juventus, pero salió a préstamo y jugará en el Racing de Santander, en el ascenso español; y también dirán presente Maximiliano Araújo, estará en Sporting de Lisboa, y Lucas Torreira en Galatasaray.

