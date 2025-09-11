La serie será de visitante, en cancha dura y se jugará entre viernes y sábado.

Vuelve la actividad de la Copa Davis y Uruguay enfrentará a Eslovenia luego de la derrota en febrero 3-1 ante Ecuador en la búsqueda de llegar al Grupo Mundial I. Ahora, el equipo capitaneado por Ariel Behar tiene otra chance de llegar a playoffs para ascender si gana esta serie; en caso de perder, jugará por evitar el descenso al Grupo Regional III.

El choque será inédito, es la primera vez que la celeste chocará con el país del este europeo. En la Copa Davis la localía es alternada; al estrenarse el enfrentamiento se realizó el sorteo y la fortuna fue para los eslovenos, que colocarán su cancha de cemento para los partidos que se disputarán entre viernes y sábado.

Uruguay ya se encuentra hace varios días en la ciudad de Liubliana para visitar las canchas del Tennis Academy Breskvar. El equipo está conformado por Franco Roncadelli (368 del ranking ATP), Joaquín Aguilar (803), Ignacio Carou (1334), Francisco Llanes (1561) y Ariel Behar (45 en dobles).

Las chances del equipo uruguayo dependerán mucho de Roncadelli, que en esta misma instancia, el año pasado, jugó una serie monumental ante Bolivia de visitante para ganar y confirmar la permanencia en el Grupo Mundial II.

Eslovenia contará con Bor Artnak (486), Filip Jeff Planinsek (613), Jan Kupcic (1026), Ziga Sesko y Luka Talan, estos dos últimos sin ranking.

¿A qué hora son los partidos y dónde se pueden ver?

La jornada del viernes tendrá dos partidos de singles y comenzará a las 8.00 de Uruguay, el sábado iniciará con el encuentro de dobles a las 6.00 y, de ser necesario, se jugarán los dos cotejos restantes de singles.

Toda la serie se podrá ver en exclusiva por Directv y en su plataforma digital DGO.