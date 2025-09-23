Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz de Flamengo festejan el primer gol de su equipo durante el partido de ida de cuartos de final contra Estudiantes de la Plata, en el estadio Maracaná, el jueves 18 de setiembre.

A partir de este martes se juegan las revanchas de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

Racing y Vélez abrirán los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando se enfrenten este martes desde las 19.00 en el Estadio Presidente Perón. Vale recordar que de mutuo acuerdo entre las instituciones se resolvió que no concurran hinchas visitantes. La academia que dirige Gustavo Costas ganó en la ida como visitante en Liniers por 1 a 0 con gol de Adrián Maravilla Martínez. El vigente campeón de la Copa Sudamericana llega con una racha de tres victorias consecutivas frente a San Lorenzo, el propio Vélez y Huracán. Por su parte, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llegó a cinco partidos consecutivos sin perder por Liga Argentina, luego de ganar el fin de semana ante San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Los ex Liverpool Martín Barrios y Gastón Martiarena, junto al delantero Adrián Balboa, son la representación uruguaya en el equipo de Avellaneda que irá por la clasificación a la semifinal. En el Fortín, el Pelo Michael Santos es la carta oriental.

El miércoles a las 21.30, en filas de River Plate está conversada la cuestión pues el equipo de Núñez perdió con Palmeiras en la ida de local en el Monumental. Pero además, en la previa al partido de vuelta en Brasil, perdió con Atlético Tucumán el sábado por 2-0. El uruguayo Sebastián Boselli fue titular en la derrota. Palmeiras, por su parte, guardó la mayoría de los titulares, menos el portero Weverton, y sin embargo goleó 4-1 al Fortaleza. Los uruguayos Emiliano Martínez y Facundo Torres fueron titulares en la victoria, aunque el único que se perfila desde el arranque para la vuelta ya es una referencia del equipo de Abel Ferreira, Joaquín Piquerez.

El jueves se completan las llaves de cuartos de final de la Libertadores con los partidos que disputarán San Paulo, sin uruguayos en la plantilla y Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien tiene en el criollo Gian Franco Allala a uno de los pilares de su defensa. Allala, ex Boston River y Sud América, entre otros, fue figura en el partido de ida, aportando una asistencia en la victoria 2-0 como locales. El encuentro va a las 19.00.

Además, el jueves pero a las 21.30, también juegan Estudiantes de La Plata y Flamengo en la ciudad de La Plata. El Fla de los uruguayos empató ante el Vasco da Gama con suplentes en la previa a su visita al Estadio Uno. Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña ingresaron en el Mengao, mientras que Nicolás De La Cruz, que ha perdido pisada, y Guillermo Varela, no contaron con minutos. El pincha tiene a Tiago Palacios como Gabriel Neves, habituales integrantes del equipo alternativo de Eduardo Domínguez, y a Fernando Muslera, que será titular frente a Flamengo.

En materia de Copa Sudamericana

Este martes a las 21.30 el Fluminense de los uruguayos Agustín Cannobio, Joaquín Lavega y Facundo Bernal, recibe al granate de Zona Sur, Lanús de Argentina, donde juegan sus compatriotas Armando Méndez y Gonzalo Pérez. Lanús tiene ventaja de 1-0 conseguida en la ida gracias a un solitario gol en la hora de Marcelino Moreno.

El miércoles continúan los cuartos de final de la Sudamericana, con los partidos que disputarán Atlético Mineiro y el Bolívar de Martín Cauteruccio (2-2 la idea en La Paz) a las 19.00, y el Once Caldas con Independiente del Valle a las 21.30, con ventaja de 2-0 para el equipo colombiano, más que ventaja, porque la consiguió jugando como visitante y ahora define en su casa.

El jueves a las 21.30 se terminará de conocer quienes pasarán a semifinales con el partido que jugarán Universidad de Chile, donde juega el uruguayo Sebastián Rodríguez, y Alianza Lima de Perú, con la posible presencia de Pablo Cepellini y Pablo Lavandeira en el equipo peruano.