El resto de los encuentros fueron empate; el albivioleta igualó a Oriental en la cima de la tabla de posiciones.

Comenzó la fase regular en la Segunda División profesional, luego de la consagración de Fénix como campeón del Torneo Competencia. Los de Capurro se aseguraron un lugar en playoffs en caso de no obtener un premio mayor por la tabla anual.

Los albivioletas siguen de parabienes: le ganaron 1-0 a Plaza Colonia de visitantes con gol en la hora del interminable Gastón Colman. Los colonienses estaban con diez por la expulsión de Carlos Pachamé promediando el segundo tiempo.

El otro que ganó en la fecha fue Atenas de San Carlos: el viernes de noche se impuso 2-1 a Uruguay Montevideo en el Domingo Burgueño Miguel. El triunfo de los carolinos fue de atrás; comenzaron ganando los celestes con tanto de Lucas Ortiz, pero Geovani Prado y Fernando Chavez dieron vuelta el resultado.

A puro empate

La Luz y Colón aburrieron en el empate sin goles el sábado por la mañana en el Paladino, con lluvia y frío. En el Charrúa, también en horario matutino pero con el sol del domingo, fue 1-1 entre Miramar Misiones y River Plate, dos equipos que bajaron de primera, pero no lograron afianzarse en el inicio de la temporada. Maximiliano Burruzo marcó para el darsenero, pero Nahuel Gelós igualó para los cebritas.

En el norte, Tacuarembó y Rentistas también repartieron unidades en el 1-1. Lucas da Silva adelantó a los locatarios, pero Carlos Pato Sánchez puso tablas, de penal.

Las igualdades más entretenidas fueron dos partidos que culminaron 2 a 2. Oriental de La Paz y Cerrito jugaron un partidazo en el Parque Palermo; Jonathan Isasmendi adelantó dos veces al auriverde, pero Benjamín Núñez y Nicolás Rodríguez conservaron el punto de los celestes para seguir en la cima de la anual, ahora compartida con Fénix.

Paysandú y Huracán también se mataron a goles, todos en el segundo tiempo: Franco López y Maximiliano Cantera para los sanduceros y Sergio Cortelezzi y Rodrigo Rey para los de Paso de la Arena.

En la anual, Fénix y Oriental tienen 14 puntos, Plaza Colonia 12, Huracán 11, Colón, Rentistas y Cerrito 10, Uruguay Montevideo 9, La Luz 8, Atenas 7, Miramar Misiones 6, Paysandú y River 5, cierra Tacuarembó con 4.