Luego de que Fénix se consagrara campeón del Competencia inicial, a partir de este fin de semana arrancan las dos ruedas que, tabla Anual mediante, dará los ascensos a Primera.

Al igual que en el campeonato de la A, el torneo de la B tuvo campeón, pero sigue de largo. La pelota continuará rodando aunque cambie de formato, porque tras el Competencia que ganó Fénix, ahora se abre paso la fase regular, que no es otra cosa que las dos ruedas con idas y vueltas que se cerrarán a fin de año con dos premios de ascenso directos y otro que se disputará en playoffs.

Para este recorrido de 26 fechas hay que tener en cuenta los puntos acumulados. La historia no comienza en cero, sino que los equipos arrastran las unidades conseguidas en el campeonato inicial. Ya no hay dos grupos, sino uno, que no es otra cosa que la tabla Anual. Oriental es líder con 13 y jugará el domingo con Cerrito en el Parque Palermo. Plaza Colonia, que llega segundo, será local en su Parque Prandi y tendrá la visita Fénix, tercero y con chances de pasarlo (ver tabla).

Otro de los equipos que tuvo un muy buen comienzo de temporada es Huracán, que viajará al litoral para visitar a Paysandú en el estadio Artigas. La etapa, sin embargo, comenzará el viernes en Maldonado, cuando Atenas reciba a Uruguay Montevideo en el estadio Domingo Burgueño (ver partidos).