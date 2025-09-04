Este viernes comienza una nueva etapa con un partidazo en el Franzini.

El campeonato no para ni aunque juegue la celeste: de viernes a domingo se disputará la sexta fecha del Clausura. La etapa arrancará con Defensor Sporting frente a Juventud en el Franzini este viernes, con el papel picado de Uruguay llegando con el viento a orillas del Río de la Plata, seguirá el sábado con tres partidos y se cerrará el domingo con cuatro.

El Clausura todavía no ha apretado el acelerador, pero el campeonato ya está en estado de ebullición. La sensación es la de que no hay respiro: cada fecha trae consigo una presión distinta, y aunque los números digan que queda mucho por jugar, la ansiedad se adelanta. Peñarol encontró la punta y ahora vive la obligación de sostenerla; Nacional manda en la anual, pero debe rendir examen cada domingo; Liverpool vive en el doble juego de disputar cada punto, al tiempo que sabe que ya tiene asegurado un lugar en las finales; Defensor, Cerro Largo y Boston River quieren demostrar que no son actores secundarios y que, como Torque, ahora con la firmeza que le ha entregado Marcelo Méndez, pueden revolverse para pensar en las copas.

Abajo la película es otra, más cruel y más urgente: Progreso, Miramar, Plaza, Cerro y River Plate saben que cada fin de semana puede ser un capítulo decisivo en la historia de su permanencia. Los hinchas lo sienten y todos lo padecen: van 24 cambios de director técnico en lo que va del año, y nadie asegura que no habrá más. La tribuna extendida de las redes sociales y la impaciencia instalada como clima hacen que cualquier cosita se pague cara. Una porquería. En el medio, comienza una nueva fecha.

Se abre el telón

A las 20.00 en el Franzini, Defensor abrirá la fecha recibiendo a Juventud de Las Piedras. Los violetas llegan con pretensiones de recuperarse de la derrota en Belvedere y arrimarse al lote de arriba para, a la vez, sostener la pelea en la anual. Por su parte, los pedrenses, firmes y seguros durante toda la temporada, ya sueñan con ese puesto de Libertadores, pero además, medio bobeando, empiezan a mirar la anual como posible trampolín a una impensada definición del Uruguayo.

Cuándo juega el líder del Clausura

El sábado se mueve en tres escalas. A primera hora, Wanderers recibirá a Danubio en un duelo entre equipos que buscan levantar cabeza y escapar de la medianía. Wanderers, con el debut de Daniel Carreño, salió de su larga falta de éxitos.

Después, todas las miradas estarán en el Campeón del Siglo: Peñarol, que goleó a Racing y se trepó como único líder del Clausura, recibirá a Plaza Colonia. Los aurinegros viven un momento de envión, mientras que los patablancas atraviesan semanas pesadas, sin triunfos en el Clausura y con la soga del descenso cada vez más apretada.

Cerrará la jornada Boston River ante River Plate en el Campeones Olímpicos de Florida. Los verdirrojos montevideanos, en casa de los recontraparientes floridenses, intentan afirmarse entre los protagonistas, mientras que los darseneros, con Raúl Salazar al mando y varios refuerzos recién llegados, siguen buscando mantener el sueño casi perdido de salir del fondo.

Cuándo juega el líder de la anual

El domingo está recargado. Desde temprano, de mañana y en el Tróccoli, Cerro recibirá a Cerro Largo: los locales necesitan sumar para zafar del apremio en los promedios, los arachanes llegan después de perder el invicto y tratarán de recuperar terreno. Lindo partido.

Más tarde, en el Paladino, Progreso recibirá a Miramar Misiones en un cruce de alto voltaje en la tabla del descenso: los dos juegan con la presión de que lo que está en juego es mucho más que tres puntos. Una final pero con la tabla dada vuelta, jugada en el barrio. Imperdible.

De tardecita en el Parque Central, Nacional enfrentará a Racing. Los bolsos, con Pablo Peirano bajo examen permanente, necesitan ganar para mantenerse firmes en la cima de la anual; los de Sayago llegan con tres derrotas al hilo y la obligación de reaccionar. Además, será el último partido sin público en el Parque Central, tras haber cumplido la sanción.

En el cierre de la etapa, en el Parque Viera, Torque, gitano de canchas, recibirá a Liverpool: los celestes quieren escapar del ruido del descenso y, como quien no quiere la cosa, acercarse a los torneos internacionales; los negriazules, ya clasificados a la definición por haber ganado el Apertura, juegan con la doble misión de sumar y mantenerse afilados. Con un Abel Hernández descollante y una gran victoria ante Defensor, el equipo sigue creciendo y vuelve.

