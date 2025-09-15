Terminó la temporada en la segunda división con River Plate como campeón y con Danubio ascendido a primera.

Se dio un fin de semana clave en las diferentes divisiones del fútbol femenino. En la A, Nacional quedó como único líder al vencer 3-0 a Liverpool con goles de Josefina Félix, Hadrielen Gomes y Aldana Sejas, en contra. Las tricolores aprovecharon que perdió puntos Peñarol para quedar en la cima.

El carbonero empató 2-2 en su visita a Defensor Sporting en un partidazo en el Franzini. Manuela Olivera y Yamila Badell convirtieron para los de Punta Carretas, que fueron dos veces en ventaja, pero Maia Fernández y Luna Marcia lo empataron en ambas oportunidades.

Al término de la primera rueda, Nacional quedó con 10 puntos, Peñarol tiene 8, Defensor Sporting y Wanderers 4 y Liverpool 1.

Para quedarse en primera

En la parte baja, Montevideo City Torque metió un triunfo clave de visita ante Canadian por 3-0, mientras que Cerrito y San Jacinto Keguay jugaron un partidazo y empataron 2-2.

A falta de una fecha para terminar la primera vuelta, Bella Vista tiene 7 unidades, Torque 6, San Jacinto Keguay 5, Canadian 3 y Cerrito 1. Los últimos dos descienden para el 2026.

River campeón, Danubio ascendió

Terminó la temporada de la segunda división a mediados de setiembre y no habrá competencia oficial para todos estos clubes hasta el próximo año.

River Plate venció 3-2 a Juventud de Las Piedras y se coronó campeón para cerrar el 2025 de buena forma con ascenso a primera división incluido; lo acompañará Danubio, que empató 2-2 con Progreso en un partidazo donde las de La Teja tenían la chance de subir ganando por dos goles, por lo que los dos equipos fueron constantemente a buscar el arco rival. En un choque por cumplir con el calendario, Boston River y Rampla Juniors igualaron 1-1.

Racing se consagró en el torneo de Honor, como era previsible, ganando los cuatro encuentros que disputó. En la última jornada venció 3-1 a Cerro. La academia había quedado cerca de meterse a pelear por los ascensos y sacó diferencias considerables en la parte baja. La Luz, que era el otro que tenía chances, venció 6-0 a Estudiantes del Plata, pero debió conformarse con el segundo lugar.