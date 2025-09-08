El arquero de Miramar, Juan Moreno, denunció insultos racistas; la persona está identificada.

Progreso le ganó a Miramar Misiones 3-2 el domingo en el estadio Abraham Paladino por la sexta fecha del torneo Clausura. El partido, clave en la tabla baja, le permitió a los tejanos salir de la zona de descenso. El gaucho del Pantanoso respiró en la tabla, mientras que Miramar Misiones junto a River Plate son los que peor están en materia de promedios. Con la derrota frente al carbonero, Plaza Colonia también se metió en esta conversación.

El domingo en La Teja tuvo algunos incidentes al final del partido, cuando los futbolistas visitantes se retiraron a los vestuarios. Más allá de que el hecho no pasó a mayores y el tumulto se apagó, hubo una situación que quedó resonando: una serie de insultos racistas al arquero de Miramar, el colombiano Juan Moreno. El jugador cebrita señaló al agresor e incluso se comunicó con la directiva del equipo rival para denunciarlo. Moreno es figura en el conjunto del Parque Batlle, donde atraviesa su primera experiencia internacional. En su país natal jugó en Real Cartagena y en Millonarios.

La directiva de Progreso emitió rápidamente un comunicado al respecto. En la misiva, el Club Atlético Progreso, expresó “su más enérgico repudio ante el acto de discriminación ocurrido en el partido de esta tarde frente a Miramar Misiones, cuando una persona ubicada en la tribuna local profirió insultos racistas hacia el jugador Juan Moreno del equipo rival”. Progreso informó que “dicha persona ya fue identificada y el club tomará de inmediato las medidas correspondientes para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse en nuestras instalaciones”.

En la mañana del lunes, Moreno dialogó con El Espectador Deportes: “No había vivido este tipo de cosas jamás en mi vida y es lamentable todo esto. Ya estoy un poco más tranquilo. He hablado con mi familia, los compañeros y el cuerpo técnico se pusieron a disposición”. El futbolista dijo que “ese tipo de cosas no pueden pasar en el fútbol y mucho menos en Uruguay, donde han sido muy amables con mi persona”.

“Se estaba viendo un espectáculo lindo en el estadio; se vivió una fiesta y el resto de la gente fue a alentar a su equipo para que ganara”, continuó. Moreno agradeció a Progreso, y anunció que presentará la denuncia correspondiente: “Este tipo de personas no pueden manchar algo tan lindo como es este país. El fútbol debe vivirse como se vivió ayer”, concluyó.