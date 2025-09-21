Albion, que sigue líder, perdió ante Colón y Central Español se trajo un punto de oro en su visita a Tacuarembó; Rampla sigue en descenso directo tras empatar un partido repleto de polémica.

Albion tenía chances matemáticas de subir con una combinación de resultados que no se dio. Encima perdió su partido de atrás ante Colón, por 2-1. El pionero arrancó ganando con gol de Pablo Lacoste, pero Martín Cachimba Correa anotó un doblete para dar vuelta el resultado.

Albion sigue teniendo el ascenso en la mano, pero postergó su festejo, que parece una cuestión de tiempo. Para los de Damián Santín fue un triunfo clave para igualar la línea de Tacuarembó y soñar con darle caza a Central Español sin necesidad de playoffs.

Entre rivales directos

Central Español se mantiene en zona de ascenso directo, sacó un buen empate sin goles ante Tacuarembó en el Goyenola; los palermitanos continúan cuatro arriba de sus inmediatos perseguidores en busca del objetivo de volver a primera división.

En otro choque de rivales directos, Rentistas superó 2-0 a Atenas de San Carlos de andar irregular, en zona de paridad por el ingreso a playoffs los bichos colorados dieron un golpe sobre la mesa; Agustín García y Franco Pérez anotaron para el ganador, al principio y al final del encuentro, respectivamente.

El gran partido por el descenso fue el que abrió la fecha entre La Luz y Rampla Juniors en el Parque Palermo. Tuvo de todo. El empate 1-1 favorece a los de Carlos Canobbio, que siguen en zona de permanencia; Lautaro Rinaldi anotó para el picapiedra y lo igualó Joaquín Gottesman para los merengues.

El encuentro tuvo VAR pero no por eso estuvo ajeno a las incidencias polémicas. Instantes antes del gol convalidado, Rinaldi había anotado para Rampla, pero, a través de la revisión, se anuló la incidencia por mano; dudosa decisión. En el final, otra vez el delantero argentino fue protagonista, chocó levemente al arquero Lima, que falló el puñetazo; antes de que el balón se metiera en el arco merengue, Antonio García pitó falta.

Rampla se sintió perjudicado y pudo haberlo ganarlo si en esas incidencias la decisión era otra; desde lo futbolístico, La Luz estuvo más cerca del triunfo.

Quieren playoffs

Oriental de La Paz sacó un triunfo tan sufrido como necesario al vencer 2-1 a Artigas el sábado de noche en el Palermo. Lo dio vuelta el celeste que arrancó perdiendo por el tanto de Bruno Barja, pero Benjamín Núñez empató en el complemento y Vitinho convirtió el gol de la victoria a los 97. Los artiguenses no pudieron aprovechar el empate de los rivales directos con un triunfo que los sacaba de la zona de descenso.

El domingo, Deportivo Maldonado goleó 3-0 a Uruguay Montevideo, que no levanta cabeza. Los goles llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Maximiliano Noble, Santiago Cartagena y Santiago Ramírez; los fernandinos intentarán meterse a pelear por el tercer ascenso en los últimos encuentros.

El lunes cerrarán la fecha Cerrito y Fénix a las 14.00 en el Parque Palermo. El albivioleta tiene una gran oportunidad de volver a acercarse a zona de playoffs; si no gana va a quedar lejos.

Posiciones

Los primeros dos suben directo, mientras que del tercero al sexto clasifican a playoffs por el tercer boleto a primera división. Si Tacuarembó no ingresa entre los primeros seis, igual jugará por el ascenso por el título del torneo Competencia. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo.

A falta de cinco fechas, Albion se mantiene líder, pese a la derrota, con 56; Central Español tiene 48; Colón y Tacuarembó, 44; Rentistas, 43; Atenas y Oriental, 42; Deportivo Maldonado, 41; Fénix, 38; Rampla Juniors, 25; Artigas, 23; La Luz, 22; Cerrito y Uruguay Montevideo, 21.