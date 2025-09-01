En un gran partido, venció 2-0 a Argentina en semifinales, pero no pudo quedarse con el título continental al caer por penales en la final con Brasil.

La selección uruguaya de fútbol de amputados clasificó al Mundial 2026 de Costa Rica al quedarse con el segundo puesto en el Sudamericano que se disputó en Pacaembú, en la ciudad de San Pablo, Brasil.

La celeste comenzó en la fase de grupos con goleadas 6-1 contra Perú y 5-0 ante Ecuador, lo que le dio la clasificación entre los cuatro mejores del certamen. En la última fecha del grupo A cayó 2-1 de forma ajustada contra Brasil.

Al obtener el segundo lugar de la zona, Uruguay chocó en semifinales con Argentina y consiguió el gran triunfo del torneo al vencer 2-0 a la albiceleste con un doblete de Franco Medero. En ese encuentro consiguió el boleto a la final, pero también la clasificación a la cita mundialista.

El encuentro decisivo fue un partidazo, nuevamente ante Brasil. La celeste comenzó ganando con un gol de Luciano Varela, pero los locatarios igualaron en una incidencia que dio la sensación de falta de ataque. En la definición por penales los brasileños se coronaron campeones en su casa.

De todas formas, Uruguay cerró un gran torneo con el objetivo cumplido: será una de las 24 selecciones que disputarán el Mundial 2026. Medero fue el goleador y el mejor jugador del torneo: el nacido en Colonia Valdense convirtió 10 tantos en el certamen.

La delegación celeste llegó en el mediodía del lunes y fue recibida por un buen número de allegados y familiares que fueron a celebrar el logro. Casualmente compartieron vuelo con los futbolistas de la selección mayor que llegaron desde San Pablo: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.

El último Mundial fue en 2022 en Turquía y Uruguay participó en el torneo, en el que se consagraron los locatarios por primera vez en su historia. Rusia es el más ganador de la disciplina con cinco títulos, Brasil y Uzbekistán tienen 3, Inglaterra 2 y los turcos, junto con Angola y El Salvador, uno cada uno.