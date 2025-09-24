Se viene la edición 2025-2026 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que tendrá 12 equipos participantes. Tras la consagración de Nacional, el mercado de pases comenzó a moverse de forma intensa, con contrataciones que sorprendieron y varios equipos que iniciaron los movimientos antes de lo previsto. Esto muestra que, cuando faltan dos meses para el inicio del torneo, casi todos los clubes tienen el roster encaminado.
Candidatos marcados
Nacional, que viene de coronarse campeón, apostó por enriquecer su plantel con la llegada de Luciano Parodi –desde Peñarol– y de Marcos Cabot, que estaba jugando en Unión de Santa Fe, de Argentina. Sumó tres extranjeros de nivel que vistieron la casaca tricolor la temporada pasada: James Feldaine, Ernesto Oglivie y Connor Zinaich, que se incorporará con el torneo arrancado, una vez que termine su participación en México. Va por mantener la corona.
Peñarol redobló la apuesta tras el fracaso de la última LUB, que se suma a apuestas fuertes que ha hecho en los últimos años sin lograr consolidar. Leandro García Morales será el entrenador y repatrió a Santiago Véscovi y Nicola Pomoli, dos de los principales jugadores de la selección uruguaya.
Nunca hay que descartar a Aguada, finalista de la última edición, que mantuvo sus cinco fichas nacionales y, además, a Donald Sims, quien se sumará en diciembre con el torneo arrancado, también está disputando la liga mexicana.
Todos los planteles de la LUB
Cada plantel puede integrarse por cinco jugadores nacionales mayores de 23 años, tres fichas innominadas –extranjeros o nacionales que excedan las cinco anteriores– y el resto de sub 23, donde solamente dos pueden no ser formados en la institución que están jugando.
Aguada
Mayores: Santiago Vidal, Juan Santiso, Federico Pereiras, Joaquín Osimani, Agustín Zuvich
Innominados: Donald Sims, Egidijus Mockevicius, Earl Clark
Sub 23: Joaquín Rodríguez, Manuel Fernández, Agustín Gentile
Entrenador: Germán Cortizas
Biguá
Mayores: Nicolás Catalá, Brian García, Gonzalo Iglesias, Sebastián Ottonello
Innominados: Frank Hassell, Deshone Hicks, Jhery Matos
Sub 23: Thiago Rodríguez, Matías Espinosa, Álvaro Payovich
Entrenador: Federico Camiña
Cordón
Mayores: Pierino Rusch, Luciano Planells, Facundo Medina, Tiago Leites, Emiliano González
Innominados: Kaleb Higgins, Bryce Beamer, Victor Baffuto
Sub 23: Oman Senande, Thomás Araújo
Entrenador: Agustín Esteve
Defensor Sporting
Mayores: Facundo Terra, Mauro Zubiaurre, Federico Soto, Theo Metzger, Mateo Bianchi
Innominados: Duane Wilson, Dion Wright, Néstor Colemnares
Sub 23: Mateo Mac Mullen, Maximiliano Antúnez
Entrenador: Gonzalo Brea
Goes
Mayores: Alejandro Acosta, Xavier Cousté, Emiliano Bonet, Fernando Verrone, Manuel Oyenard
Innominados: Sergio Conceição, Jamal Hartwell, Ahmad Rand
Sub 23: Agustín Irastorza
Entrenador: Nicolás Díaz
Hebraica y Macabi
Mayores: Manuel Mayora, Salvador Zanotta, Gastón Semiglia, Ignacio Xavier, Federico Haller
Innominados: Andre Nation, Jalen Canty, Jarvis Doles
Sub 23: Tiago Bentancour, Lucas Viatri
Entrenador: Leonardo Zylbersztein
Malvín
Mayores: Manuel Romero, Santiago Fernández, Octavio Medina, Kiril Wachsmann
Innominados: Dragan Zekovic, Remy Abell, Jesús Cruz
Sub 23: Nicolás Martínez, Nahuel Rodríguez, Franco Brun
Entrenador: Pablo López
Nacional
Mayores: Luciano Parodi, Patricio Prieto, Marcos Cabot, Bernardo Barrera, Gianfranco Espíndola
Innominados: James Feldeine, Connor Zinaich, Ernesto Oglivie
Sub 23: Agustín Méndez, Luis Pedro Imas
Entrenador: Álvaro Ponce
Peñarol
Mayores: Federico Bavosi, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas
Innominados: Andrés Ibargüen, Greg Whittington, Skyler Hogan
Sub 23: Santiago Calimares, Nicolás Lema
Entrenador: Leonardo García Morales
Unión Atlética
Mayores: Mateo Giano, Álex López, Iván Loriente, Juan Ignacio Ducasse, Martín Astramskas
Innominados: Quatarrius Wilson, Isaiah Ross, Ty Prince
Sub 23: Gabriel Brum, Lautaro Echevarría, Tomás Abdala, Juan Manuel Brisset
Entrenador: Gonzalo Fernández
Urunday Universitario
Mayores: Mateo Sarni, Giovanni Corbisiero, Santiago Massa, Jonathan Sacco, Felipe Satut
Innominados: Emmitt Holt, Travis Daniels, Eric Demers
Sub 23: Bruno Curadossi, Agustín Moller, Martín Rodríguez
Entrenador: Mauricio González
Welcome
Mayores: Ángel Arévalo, Gustavo Barrera, Santiago Moglia, Felipe García, Diego Pena García
Innominados: Daniel Esparza, Marquis Moore
Sub 23: Ignacio Stoll, Rafael Previatti
Entrenador: Diego Rivas.