A poco más de dos meses del inicio de la competencia, ya están definidos casi todos los planteles para el torneo más importante del básquetbol uruguayo.

Se viene la edición 2025-2026 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que tendrá 12 equipos participantes. Tras la consagración de Nacional, el mercado de pases comenzó a moverse de forma intensa, con contrataciones que sorprendieron y varios equipos que iniciaron los movimientos antes de lo previsto. Esto muestra que, cuando faltan dos meses para el inicio del torneo, casi todos los clubes tienen el roster encaminado.

Candidatos marcados

Nacional, que viene de coronarse campeón, apostó por enriquecer su plantel con la llegada de Luciano Parodi –desde Peñarol– y de Marcos Cabot, que estaba jugando en Unión de Santa Fe, de Argentina. Sumó tres extranjeros de nivel que vistieron la casaca tricolor la temporada pasada: James Feldaine, Ernesto Oglivie y Connor Zinaich, que se incorporará con el torneo arrancado, una vez que termine su participación en México. Va por mantener la corona.

Peñarol redobló la apuesta tras el fracaso de la última LUB, que se suma a apuestas fuertes que ha hecho en los últimos años sin lograr consolidar. Leandro García Morales será el entrenador y repatrió a Santiago Véscovi y Nicola Pomoli, dos de los principales jugadores de la selección uruguaya.

Nunca hay que descartar a Aguada, finalista de la última edición, que mantuvo sus cinco fichas nacionales y, además, a Donald Sims, quien se sumará en diciembre con el torneo arrancado, también está disputando la liga mexicana.

Todos los planteles de la LUB

Cada plantel puede integrarse por cinco jugadores nacionales mayores de 23 años, tres fichas innominadas –extranjeros o nacionales que excedan las cinco anteriores– y el resto de sub 23, donde solamente dos pueden no ser formados en la institución que están jugando.

Aguada

Mayores: Santiago Vidal, Juan Santiso, Federico Pereiras, Joaquín Osimani, Agustín Zuvich

Innominados: Donald Sims, Egidijus Mockevicius, Earl Clark

Sub 23: Joaquín Rodríguez, Manuel Fernández, Agustín Gentile

Entrenador: Germán Cortizas

Biguá

Mayores: Nicolás Catalá, Brian García, Gonzalo Iglesias, Sebastián Ottonello

Innominados: Frank Hassell, Deshone Hicks, Jhery Matos

Sub 23: Thiago Rodríguez, Matías Espinosa, Álvaro Payovich

Entrenador: Federico Camiña

Cordón

Mayores: Pierino Rusch, Luciano Planells, Facundo Medina, Tiago Leites, Emiliano González

Innominados: Kaleb Higgins, Bryce Beamer, Victor Baffuto

Sub 23: Oman Senande, Thomás Araújo

Entrenador: Agustín Esteve

Defensor Sporting

Mayores: Facundo Terra, Mauro Zubiaurre, Federico Soto, Theo Metzger, Mateo Bianchi

Innominados: Duane Wilson, Dion Wright, Néstor Colemnares

Sub 23: Mateo Mac Mullen, Maximiliano Antúnez

Entrenador: Gonzalo Brea

Goes

Mayores: Alejandro Acosta, Xavier Cousté, Emiliano Bonet, Fernando Verrone, Manuel Oyenard

Innominados: Sergio Conceição, Jamal Hartwell, Ahmad Rand

Sub 23: Agustín Irastorza

Entrenador: Nicolás Díaz

Hebraica y Macabi

Mayores: Manuel Mayora, Salvador Zanotta, Gastón Semiglia, Ignacio Xavier, Federico Haller

Innominados: Andre Nation, Jalen Canty, Jarvis Doles

Sub 23: Tiago Bentancour, Lucas Viatri

Entrenador: Leonardo Zylbersztein

Malvín

Mayores: Manuel Romero, Santiago Fernández, Octavio Medina, Kiril Wachsmann

Innominados: Dragan Zekovic, Remy Abell, Jesús Cruz

Sub 23: Nicolás Martínez, Nahuel Rodríguez, Franco Brun

Entrenador: Pablo López

Nacional

Mayores: Luciano Parodi, Patricio Prieto, Marcos Cabot, Bernardo Barrera, Gianfranco Espíndola

Innominados: James Feldeine, Connor Zinaich, Ernesto Oglivie

Sub 23: Agustín Méndez, Luis Pedro Imas

Entrenador: Álvaro Ponce

Peñarol

Mayores: Federico Bavosi, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas

Innominados: Andrés Ibargüen, Greg Whittington, Skyler Hogan

Sub 23: Santiago Calimares, Nicolás Lema

Entrenador: Leonardo García Morales

Unión Atlética

Mayores: Mateo Giano, Álex López, Iván Loriente, Juan Ignacio Ducasse, Martín Astramskas

Innominados: Quatarrius Wilson, Isaiah Ross, Ty Prince

Sub 23: Gabriel Brum, Lautaro Echevarría, Tomás Abdala, Juan Manuel Brisset

Entrenador: Gonzalo Fernández

Urunday Universitario

Mayores: Mateo Sarni, Giovanni Corbisiero, Santiago Massa, Jonathan Sacco, Felipe Satut

Innominados: Emmitt Holt, Travis Daniels, Eric Demers

Sub 23: Bruno Curadossi, Agustín Moller, Martín Rodríguez

Entrenador: Mauricio González

Welcome

Mayores: Ángel Arévalo, Gustavo Barrera, Santiago Moglia, Felipe García, Diego Pena García

Innominados: Daniel Esparza, Marquis Moore

Sub 23: Ignacio Stoll, Rafael Previatti

Entrenador: Diego Rivas.