El entrenador habló en conferencia de prensa luego del partido ante Chile y fue crítico con el desempeño de su equipo.

Uruguay no jugó bien contra Chile. El encuentro se cerró con empate sin goles y, por momentos, la selección trasandina superó a la celeste. De no ser por las atajadas de Santiago Mele y una correcta actuación de la defensa, sobre todo de Sebastián Cáceres, Uruguay pudo perder en la fría noche de Santiago de Chile. Con disconformidad a la vista, Marcelo Bielsa habló sobre el rendimiento de la selección en el último partido de las Eliminatorias.

En su alocución más contundente, el DT comentó que “no fue un partido bueno para nosotros, la posesión fue compartida. Erramos goles, pero ellos crearon mejores situaciones a las nuestras. No lo merecimos ganar; de haber habido un ganador, no merecíamos ser nosotros. Haber terminado 0-0 para nosotros es un resultado satisfactorio porque con la actuación del equipo no imaginaba poder ganar el partido. Al no poderlo ganar y sufrir situaciones de peligro, valoramos el empate, pero no significa que estemos conformes con el juego que desplegamos”, dijo el rosarino.

Con la floja actuación a la vista, Bielsa hizo una comparación con el partido ante Perú, en el que Uruguay goleó 3-0 y pudo hacer más goles. “El último partido fue el mejor partido en toda la Eliminatoria. Por juego, ataque, rendimiento físico y técnico en todos los sentidos. Hoy estábamos convencidos de que debíamos repetir la actuación. Obviamente, respecto del juego por los costados, no contamos con [Facundo] Pellistri y [Maximiliano] Araújo, pero la actuación de Brian [Rodríguez] en el partido anterior lo colocaba en muy buen nivel y [Cristian] Olivera es un jugador que estamos esperando que crezca y sea una solución. El hecho de no tener en el campo un volante ofensivo lo echamos de menos por la posibilidad de tener un jugador con desequilibrio individual. Jugamos con tres muy buenos volantes, [Manuel] Ugarte, [Rodrigo] Bentancur y [Federico] Valverde, pero pasamos mucho tiempo del partido sin poder recuperar la pelota”, manifestó Bielsa, y agregó, en esa dirección, que “no hay ninguna justificación que indique por qué después de un gran partido no pudimos repetir el mismo nivel. No tuvimos orden defensivo, al no tenerlo los jugadores corren mal. Cuando uno corre atrás de la pelota y no logra recuperarla, genera un gran desgaste, y en muchos momentos del partido pasó eso”.

Dado el mal rendimiento del equipo, en la conferencia le preguntaron a Bielsa sobre por qué hizo solamente dos cambios. Su respuesta fue esta: “Cuando uno observa el juego, visualiza que algún jugador que no está jugando pueda resolver las necesidades que presenta el equipo según los momentos, [pero] no me pareció que hubiera jugadores que pudieran darnos lo que al equipo le estaba faltando. Estábamos con dificultades para terminar los ataques y para neutralizar los desplazamientos de los laterales rivales y esos fueron los cambios que creí que debía hacer, no me parecía que hubiera opciones que permitieran resolver los problemas que vi del equipo”.