El uruguayo clasificó a la final de single abierto en el Mundial de Remo. Irá por obtener una medalla.

En la madrugada del viernes, el uruguayo Bruno Cetraro disputó la semifinal del Mundial de Remo y obtuvo de esta manera el pasaje a la final. Competirá por una medalla en la final que se celebrará este domingo desde las 03:31 horas de Uruguay.

Se enfrentará, entre otros, a Lituania, Bielorrusia, Alemania, Países Bajos y Grecia. Desde 1989, con Jesús Posse, que Uruguay no lograba llegar a una final mundialista en el single senior de remo.

El deportista olímpico nacido en Montevideo obtuvo la clasificación tras quedar en segundo lugar con un tiempo de 06:56.99. El ganador fue el bielorruso Yauheni Zalaty, con un tiempo de 06:54.29.

El lituano Giedrius Bieliauskas se colocó tercero, apenas por detrás del uruguayo, con un tiempo de 06:57.27. Los remeros de Nueva Zelanda, Moldavia y Eslovenia disputarán la final B del Mundial de remo que se está realizando en Shanghái, China.

Cetraro, de 27 años y radicado en Sevilla, es entrenado desde el año pasado por Sebastián Baranzano, quien antes fue entrenador de la selección de Noruega. Con él ya disputó en 2025 la Copa del Mundo de Lucerna y la de Varese. Este es el sexto Mundial de remo que disputa el uruguayo, quien además estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de ganar dos medallas de oro en el Campeonato Sudamericano de Remo sub 23 en Río de Janeiro 2019.