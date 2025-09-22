El evento de gala de entrega del trofeo fue en el teatro del Châtelet, en París.

La entrega del Balón de Oro 2025, original de la revista francesa France Football, ya es un clásico desde su lanzamiento en la década de 1950. El premio que se han disputado durante años Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tenía como último ganador en la rama masculina al español Rodri, campeón de la Champions League con Manchester City y de la Eurocopa con su selección, mientras que por el lado femenino lo había ganado Aitana Bonmatí.

La futbolista española del Barcelona volvió a repetir en 2025 y firmó por tercera vez la obtención del logro, ganándole la querella a su compatriota Mariona Caldentey. En la rama masculina, el Balón de Oro se lo llevó el francés Ousmane Dembélé, que le ganó la tenida a Lamine Yamal, que quedó en segundo lugar. Vitinha, Mo Salah y Raphinha les siguieron en los mejores cinco.

Durante la gala se entregaron, además del Balón de Oro masculino y femenino, los trofeos a mejor arquero, Trofeo Yashin, el Trofeo Kopa para el futbolista joven más destacado, el Premio Sócrates, destinado a labores sociales, el Cruyff al mejor entrenador, todos en las ramas masculina y femenina; además se premió al mejor equipo del año y al máximo goleador de clubes europeos.

Ousmani Dembelè celebra con hinchas del París Saint Germain luego de recibir el Balón de Oro, en París. Foto: Franck Fife, AFP

El desarrollo del evento estuvo a cargo del exjugador neerlandés y ganador del prestigioso galardón en 1987, Ruud Gullit, junto con la periodista deportiva inglesa Kate Scott. Los trofeos a mejor arquero y arquera fueron ganados por la futbolista del Chelsea Hanna Hampton y Gianluigi Donnarumma, del PSG. El Trofeo Kopa para jóvenes destacados fueron ganados por Lamine Yamal y Vicky López, la futbolista española de origen nigeriano que defiende al Barcelona. El Trofeo Cruyff se lo dieron a Sarina Weigman, la entrenadora neerlandesa de la selección inglesa, y a Luis Enrique, español al frente del PSG. Además, se premió a los mejores equipos del año: Arsenal en la rama femenina y PSG en la rama masculina. Viktor Gyökeres, el delantero sueco, le ganó la pulseada a Kylian Mbappé y fue galardonado con el Trofeo Gerd Müller al mejor delantero. El Premio Sócrates, destinado a labores sociales, fue entregado a la Fundación Xana, fundada por Luis Enrique, luego del fallecimiento de su hija, para trabajar con niños y niñas con enfermedades graves y con sus familias.