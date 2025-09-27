Diego Sánchez, de Albion, festeja su primer gol ante Fénix, por la tercera fecha de la segunda fase del Campeonato de Segunda División Profesional. (Archivo, mayo de 2025).

A cinco fechas de finalizar la fase regular, el pionero va por el segundo ascenso a primera de su historia, la historia más larga del fútbol uruguayo.

Faltan cinco fechas, 15 puntos, para finalizar la fase regular de la Segunda División Profesional y Albion, pionero del fútbol uruguayo, puede lograr este sábado el ascenso, que sería el segundo de su historia al círculo de privilegio. Tuvo la chance la fecha anterior de ascender, con la calculadora en la mano, pero perdió frente a Colón, que se afila también con el ascenso aunque aspirando a puestos de playoff.

Mirando la historia, fue en 2021 cuando alcanzó el ascenso a la A por primera vez -categoría en la que sólo disputó seis temporadas, entre 1900 y 1908, cuando el fútbol uruguayo aún era amateur, y en 2022-. El ascenso de 2021 fue de la mano de Darlyn Gayol, luego de un empate a uno con Racing en el estadio Charrúa con gol del Peto Maximiliano Callorda -para Racing empató Fabián Píriz-.

Fundado el 1º de junio de 1891, el pionero del fútbol uruguayo tiene una nueva chance de subir, aunque también será calculadora en mano. Primero lo primero: Albion juega este sábado de mañana frente a Cerrito (ver ficha), donde debe ganar y esperar a que Colón y Tacuarembó no lo hagan en sus respectivos partidos. Es más, si estos dos pierden, Albion sube con el empate.

Pero para eso habrá que esperar: porque tanto Colón como Tacuarembó jugarán una vez terminado el partido de Albion. El tricolor de Brazo Oriental visitará a Uruguay Montevideo en la tarde, mientras que el Tacua cerrará la fecha jugando en Maldonado contra Atenas.

El resto de posiciones está apretado, más allá de que Central Español tiene una renta tal que le permitirá seguir ocupando un puesto de ascenso directo aun perdiendo. El palermitano visita a Artigas FC en Rivera, partido también matutino y casi a la par que Albion-Cerrito.

Otros partidos, muchas chances

Colón, Tacuarembó, Rentistas 43 y Atenas de San Carlos son quienes están en puestos de playoff -de donde saldrá el tercer ascenso-; Oriental de La Paz, Deportivo Maldonado y Fénix los miran de cerca.

El Ave recibirá a La Luz en el Capurro. El club merengue está en la otra mira, la del descenso, con Artigas, Cerrito y Rampla Juniors. A propósito del picapiedras, disputa su partido a continuación en su casa, el Estadio Olímpico Pedro Arispe, frente a Rentistas. A la misma hora, pero en el Obdulio Varela, Uruguay Montevideo, que se aferra a la permanencia, oficiará de local frente a Colón.

En la noche habrá dos encuentros. El ya citado entre carolinos y tacuaremboenses en Maldonado, y el que será a las 21.00 en el Palermo entre Oriental de La Paz y Deportivo Maldonado.

Fase regular - 21ª fecha

Sábado

10.45 Albion-Cerrito. Estadio Franzini

11.00 Artigas-Central Español. Atilio Paiva

13.00 Fénix-La Luz. Parque Capurro

15.30 Rampla Juniors-Rentistas. Estadio Olímpico

15.30 Uruguay Montevideo-Colón. Obdulio Varela

21.00 Oriental-Deportivo Maldonado. Parque Palermo

21.15 Atenas-Tacuarembó. Domingo Burgueño

Tabla anual

Pts. PJ PG PE PP GF GC DG Albion 56 27 17 5 5 35 17 18 Central Español 48 27 13 9 5 32 19 13 Colón 44 27 12 8 7 39 21 18 Tacuarembó 44 27 11 11 5 28 22 6 Rentistas 43 27 12 7 8 32 24 8 Atenas 42 27 12 6 9 30 24 6 Oriental 42 27 11 9 7 32 27 5 Dep. Maldonado 41 27 11 8 8 31 22 9 Fénix 39 27 11 6 10 29 28 1 Rampla Jrs. 25 27 6 7 14 19 33 -14 Artigas 23 27 4 11 12 31 38 -7 La Luz 22 27 3 13 11 28 44 -16 Cerrito 22 27 5 7 15 23 44 -21 Uruguay M. 21 27 6 3 18 20 46 -26

Descenso