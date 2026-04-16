Matías Vecino fue titular en la derrota de Celta, que quedó eliminado en manos de Friburgo; Rodrigo Zalazar fue suplente en la victoria de Braga.

Celta de Vigo, con Matías Vecino como titular, cayó nuevamente goleado ante Friburgo, esta vez como local en Balaídos. El equipo alemán pareció darle continuidad al encuentro de hace una semana en el Europa-Park Stadion, que terminó 3-0 y significó la vuelta de Vecino a la titularidad tras la lesión sufrida en la eliminatoria previa contra Olympique de Lyon.

En el encuentro de este jueves, el croata Igor Matanovic, con un golazo, puso el 1-0; el tanto fue revisado por el VAR, que terminó convalidándolo. Los goles del japonés Yuito Suzuki, uno antes del cierre del primer tiempo y otro en el inicio del complemento, liquidaron el partido. En los descuentos, el sueco Williot Swedberg consiguió el gol del honor para el conjunto gallego. De esta forma, el Celta de Matías Vecino se despidió de la Europa League tras un resultado global de 6-1.

A segunda hora y entre otros partidos, Braga SC, con Rodrigo Zalazar en el banco de suplentes y sin minutos en la cancha, dio vuelta un partido que parecía cocinado para Betis. El equipo andaluz, con el impulso de su gente y con un futbolista poeta entre sus titulares, Héctor Bellerín, se puso dos goles arriba con las anotaciones del brasileño Antony y del marroquí Abde Ezzalzouli. Sin embargo, Braga descontó antes del entretiempo con un gol de Pau Víctor y empató el partido al regreso con una anotación de Carvalho. Ricardo Horta dio vuelta el score y el francés Jean-Baptiste Gorby puso cifras definitivas de 4-2 para un global de 5-3, sellando así la clasificación del equipo portugués.

En otros resultados, Nottingham Forest derrotó 1-0 a Porto con gol de Morgan Gibbs-White y confirmó su pasaje a la siguiente fase. Aston Villa, por su parte, goleó 4-0 a Bologna con tantos de Morgan Rogers, Emi Buendía, Ezri Konsa y Ollie Watkins, y también se aseguró continuar tras un global de 7-1 en la serie. Friburgo jugará contra el Braga de Zalazar y Aston Villa se medirá con Nottingham Forest en las semifinales de la Europa League.