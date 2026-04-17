Sebastián Sosa, arquero de Juventud, durante el encuentro por la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, el 16 de abril, en el estadio MRV Arena, en Belo Horizonte.

Los pedrenses jugaron bien en Belo Horizonte, pero recibieron un gol sobre el cierre y vuelven sin nada de Brasil.

Juventud de Las Piedras volvió a quedarse sin premio sobre la hora, esta vez en Brasil. El equipo dirigido por Sergio Blanco cayó 2-1 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Otra vez, un descuido en el cierre le costó caro, en un partido en el que había hecho méritos al menos para rescatar un empate.

Mineiro se plantó en el inicio del partido y demostró superioridad. Los brasucas impusieron condiciones desde temprano y eso los llevó a generar situaciones de peligro sobre el arco de Sebastián Sosa. A los diez minutos, llegó incluso a tener un penal a favor por una infracción de Rodrigo Cecchini sobre Cauã, pero la jugada fue invalidada por una falta previa sobre Mateo Izaguirre. El paso del tiempo fue jugando a favor de Juventud, que logró cerrar los circuitos de elaboración de juego del Mineiro. Sin embargo, le faltó la otra parte del libreto. Juventud quedó demasiado dispuesto al contragolpe, cosa que no pudo desarrollar de buena manera o al menos con situación de peligro.

Cuando el descanso estaba cerca y parecía que se irían empatados, Atlético Mineiro encontró la ventaja. Fue a los 43 minutos, en una acción individual de Bernard, que primero recuperó y después se metió en el área y definió para el 1-0.

En el segundo tiempo, el equipo pedrense cambió la postura y consiguió el empate rápido, a los 55 minutos, luego de un error del arquero Everson. Boselli interceptó el pase, asistió hacia atrás y Facundo Pérez definió de primera para el 1-1.

El gol de Juventud sacudió el partido, lo sacó de la modorra e incluso le dio más confianza a los pedrenses. Fue sobre el cierre que los brasileños empezaron otra vez a meter a los uruguayos contra su arco. Juventud parecía que aguantaba, que estaba bien cerrado, que había aprendido la lección de una semana atrás, cuando Cienciano les empató en la hora en Montevideo, pero no pudo ser. El colombiano Mateo Cassierra la metió sobre el final y puso cifras definitivas.