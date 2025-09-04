El puntero, Albion, jugará el sábado de mañana; Rentistas y Tacuarembó cerrarán la fecha.

La Segunda División Profesional, la B de toda la vida, vive horas apasionantes, ya en la recta final del torneo que dará dos ascensos directos, cuatro equipos que pugnarán por el restante ascenso en playoffs, y dos que se irán a la C, la Primera Amateur. En ese esquema, cada partido tiene puntos importantes para propios y ajenos.

A propósito de momentos que se viven distinto, el partido que abrirá la fecha este viernes (ver imagen) tiene a un La Luz que piensa en los promedios y a Central Español que mira hacia arriba y se entusiasma. Irán en horario central de la tarde y eso agranda la expectativa.

El sábado tendrá dos partidos, pocos para la programación habitual que suele tener la B. Además de ser dos, van bastante temprano, uno de mañana y otro al mediodía. En el primero estará el puntero, Albion, en visita de riesgo a Oriental, que tampoco es tan visita porque jugarán en el Palermo. Sobre el mediodía y en el Maracaná, Cerrito y Atenas se enfocarán en sumar, el primero para mejorar lo poco que ha hecho hasta ahora, Atenas, para asegurarse puestos en los playoffs y –por qué no– esperar que caiga alguno de los de arriba y ponerse a tiro.

El domingo tiene programación extendida. En la mañana habrá dos partidos, el primero entre Colón, de buena campaña, y Rampla Juniors, que ha levantado en los últimos encuentros, y eso le ha hecho crecer en el promedio. Luego, pero en Maldonado, el Depor local recibirá a Fénix, en un partido clave entre dos que aspiran a subir.

Uruguay Montevideo y Artigas jugarán en el Palermo por la tarde, media hora antes de que se cierre con el partido de la fecha, Rentistas y Tacuarembó.

AUF

