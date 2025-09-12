Rómulo Otero, de Nacional, y Juan Manuel Ramos, de Plaza Colonia, el 11 de setiembre, durante los octavos de final de la Copa Uruguay, en el Gran Parque Central.

Se juega la séptima fecha y los grandes repetirán sus rivales de la Copa Uruguay.

En la séptima fecha del Clausura, el Club Nacional de Fútbol enfrentará a Plaza Colonia, quien lo eliminó de la Copa Uruguay en su casa del Parque Central. El equipo de Pablo Peirano parece atravesar una crisis, pero lo cierto es que está primero en la tabla anual y depende de sí mismo para conservar esa ventaja. O quizás ese sea el problema, pero todo eso sucederá el domingo.

Peñarol, por su parte, eliminó a Liverpool de la Copa Uruguay en un partido conversado por la falta que le pitaron a Abel Hernández en un gol de Liverpool que finalmente fue anulado. Terminó con la expulsión del delantero por protestar airadamente. Este sábado, a las 15.30, en Belvedere, se volverán a ver las caras negriazules y carboneros en dos especies de revanchas.

La fecha se abre el sábado con el partido que disputarán Racing y Boston River en el Parque Roberto, a las 13.00. Un Jadson Viera que fue cauto cuando lo tentaron para dirigir a Nacional sabe que tiene a su rival a un punto en la tabla donde pelea por consolidarse. El partido funcionará de previa a lo que será el encuentro entre Liverpool y Peñarol. La fecha continúa el domingo, cuando se jueguen el resto de los partidos, con el plato fuerte de la revancha de Nacional.

River Plate, que pelea en la tabla baja y es candidato a habitar la segunda división, recibirá a Progreso en su casa del Prado, el Parque Saroldi, a las 10.30, para iniciar la jornada dominical. Progreso, más allá del incidente con el arquero colombiano de Miramar Misiones, se envalentonó con la victoria y quiere asegurar la permanencia de la mano de Leonel Rocco. Apenas pasado el mediodía, a las 13.00, Juventud, la revelación que dirige Diego Monarriz, enfrentará a Montevideo City Torque, que, a pesar de haber coqueteado con el descenso, todavía araña a los que pelearán por las copas internacionales. El partido será en el Parque Artigas de Las Piedras.

Por la tarde, en el estadio María Mincheff de Lazaroff, Danubio enfrentará a Cerro a las 15.30. Están igualados en 29 puntos en la tabla anual, pero es cierto que Danubio parece haber agarrado viento en la camiseta con Gustavo Matosas al mando.

Será la antesala de Plaza Colonia y Nacional, que, en este caso, jugarán en el Estadio Centenario por trueque de localías. El partido será a las 18.00. Por la noche, en el Parque Palermo, cierran la séptima fecha del Torneo Clausura Miramar Misiones, que precisa una victoria, frente a Wanderers, al que urge la misma necesidad.